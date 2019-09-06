В Ирландии в ДТП при столкновении с грузовиком погиб гражданин Латвии. Семья просит помощи

Факт гибели подтверждает и призыв родственников в социальной сети Facebook пожертвовать деньги для похорон мужчины.

Легковой автомобиль, за рулем которого ехал Гунтар, столкнулся с грузовым автомобилем.

Водитель грузовика был доставлен в больницу, а латыш погиб на месте происшествия.

В социальной сети близкие Гунтара распространили запись с просьбой пожертвовать средства для похорон мужчины:

"В автоаварии в Ирландии 2 сентября в 1.15 умер Гунтар Чубревич - сын моей подруги. Решено его останки кремировать и захоронить в Ирландии, однако, это недешевая процедура, и у семьи нет средств на расходы для кремации и захоронения. Мама Гунтара Дзинтра Паэгле просит помощь общества, чтобы проводить сына достойно".

Портал baltic-ireland сообщает, что полиция ищет очевидцев ДТП, которые были на шоссе N17 между городками Миллтаун и Баллиндайн 2 сентября с 1.00 до 2.00 ночи.