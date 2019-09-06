Омбудсмен: Латвия фактически ничего не делает для социально уязвимых групп

Он отметил, что правительство планирует повысить гарантированный минимальный уровень дохода с 53 до 64 евро в месяц, но это ничего не решит.

Это манипуляция, чтобы создать у общества впечатление, что что-то предпринимается.

Также планируется повысить с 128 до 190 евро порог бедности, но и это ничего не решит, заявил Янсонс.

Он сообщил, что в связи с этим Бюро госуполномоченного по правам человека продолжает готовить иск в Конституционный суд, чтобы он оценил, как в Латвии соблюдаются принципы социально ответственного государства.

Говоря о разработке бюджета на следующий год и планах выделить здравоохранению меньше денег, чем в свое время было обещано в законе, Янсонс отметил, что здравоохранение - не единственная отрасль, о финансировании которой в закон внесены конкретные цифры, которые не выполняются.

Так же обстоит дело с образованием.

"Есть закон, и его нужно выполнять", - подчеркнул Янсонс, указав, что в противном случае государство демонстрирует политическую безответственность.