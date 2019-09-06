Омбудсмен: Латвия фактически ничего не делает для социально уязвимых групп

Правительство Латвии фактически ничего не делает для повышения уровня жизни социально наиболее уязвимых групп общества, заявил на телеканале LNT омбудсмен Юрис Янсонс.
Он отметил, что правительство планирует повысить гарантированный минимальный уровень дохода с 53 до 64 евро в месяц, но это ничего не решит.
Это манипуляция, чтобы создать у общества впечатление, что что-то предпринимается.
Также планируется повысить с 128 до 190 евро порог бедности, но и это ничего не решит, заявил Янсонс.
Он сообщил, что в связи с этим Бюро госуполномоченного по правам человека продолжает готовить иск в Конституционный суд, чтобы он оценил, как в Латвии соблюдаются принципы социально ответственного государства.
Говоря о разработке бюджета на следующий год и планах выделить здравоохранению меньше денег, чем в свое время было обещано в законе, Янсонс отметил, что здравоохранение - не единственная отрасль, о финансировании которой в закон внесены конкретные цифры, которые не выполняются.
Так же обстоит дело с образованием.
"Есть закон, и его нужно выполнять", - подчеркнул Янсонс, указав, что в противном случае государство демонстрирует политическую безответственность.
Это очень плохой сигнал для общества, который отдаляет страну от создания правового общества, заключил омбудсмен.