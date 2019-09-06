Назван продукт, который гарантированно поможет оставаться молодым
От нашего питания, как известно, зависит очень многое, и речь не только о внутреннем здоровье организма, но и о внешнем виде и даже долголетии. Медеки уверяют, что, включив в рацион всего один продукт, можно долго оставаться молодым.
Это грибы. Да, всем известные и пользующиеся у нас большой популярностью грибы. В чем же их польза в деле сохранения молодости?
Некоторые время назад исследователи провели научную работу, в рамках которой решили проверить популярную гипотезу о том, что регулярное употребление грибов помогает затормозить процесс старения.
Оказалось, это действительно так. А все благодаря огромному количеству в данном продукте двух мощных антиоксидантов - эрготионеина (ERGO) и глутитиона (GSH).
Ученые обнаружили эти вещества в 13 видах распространенных грибов, которые годятся в пищу.
Галерея: Выставка "Грибные дни" в Музее природы
Польза данных антиоксидантов заключается в том, что
они помогают клеткам организма бороться с окислительным процессом, когда свободные радикалы нарушают клеточную целостность, вызывая их повреждение и гибель.
То есть грибы непосредственно сражаются с самим процессом старения. Вывод: смело включайте этот продукт в свое меню и оставайтесь молодыми!
Напомним, не так давно пластический хирург из США Энтони Юн на страницах издания Daily Mail поделился советами о том, как продлить молодость кожи без применения профессиональных процедур. Специалист считает, что для этого необходимо тщательно следить за своим питанием.
Прежде всего, по его словам, следует уменьшить потребление добавленного сахара - основу рациона должны составлять говядина, курица, рыба, овощи и фрукты.
Кроме того, пластический хирурги назвал конкретные продукты, которые помогают сохранять кожу молодой и свежей.