Назван продукт, который гарантированно поможет оставаться молодым

Это грибы. Да, всем известные и пользующиеся у нас большой популярностью грибы. В чем же их польза в деле сохранения молодости?

Некоторые время назад исследователи провели научную работу, в рамках которой решили проверить популярную гипотезу о том, что регулярное употребление грибов помогает затормозить процесс старения.

Оказалось, это действительно так. А все благодаря огромному количеству в данном продукте двух мощных антиоксидантов - эрготионеина (ERGO) и глутитиона (GSH).

Ученые обнаружили эти вещества в 13 видах распространенных грибов, которые годятся в пищу.

Галерея: Выставка "Грибные дни" в Музее природы

Польза данных антиоксидантов заключается в том, что

они помогают клеткам организма бороться с окислительным процессом, когда свободные радикалы нарушают клеточную целостность, вызывая их повреждение и гибель.

То есть грибы непосредственно сражаются с самим процессом старения. Вывод: смело включайте этот продукт в свое меню и оставайтесь молодыми!

Напомним, не так давно пластический хирург из США Энтони Юн на страницах издания Daily Mail поделился советами о том, как продлить молодость кожи без применения профессиональных процедур. Специалист считает, что для этого необходимо тщательно следить за своим питанием.

Прежде всего, по его словам, следует уменьшить потребление добавленного сахара - основу рациона должны составлять говядина, курица, рыба, овощи и фрукты.