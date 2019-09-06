Организаторы "Рижского бала 2019" представили праздничную программу

В этом году патронесса бала Натали Тумшевиц-Эргле и ее творческая команда значительно дополнили программу торжества.

Стала шире и география его участников - известно, что бал посетят гости из Франции, Англии, Швейцарии, Италии, России, Украины, Белоруссии, Эстонии и многих других стран.

Как и прежде, праздник пройдет в изысканных интерьерах Дома Черноголовых, где под аккомпанемент избранных классических произведений XVIII и XIX веков гости бала смогут окунуться в возвышенную атмосферу европейских светских раутов.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме мазурки, вальса, полонеза и контрданса, организаторы мероприятия под руководством художественного руководителя "Рижского бала 2019" - известного педагога, постановщика и хореографа Талиса Силса - включили в программу вечера номера, посвященные балету.

Бал будет открыт торжественным обращением мэра Риги Олега Бурова. Затем гостей ждет официальный выход и первый танец юных дебютантов.

Пары дебютантов отобраны в крупнейших вузах Латвии и подготовлены лучшими танцорами и хореографами бальных танцев.

ФОТО: Пресс-фото

После выступления дебютантов организаторы при поддержке партнеров мероприятия объявят об открытии "Рижского бала 2019. Латвийскому балету - 100!". По традиции, среди дебютантов на "Рижском балу" будет выбрана лучшая пара.

ФОТО: Пресс-фото

В концертной программе мероприятия примут участие: симфонический оркестр Театра оперетты под управлением дирижера Атварса Лакстигалы, джазовый оркестр Mirage под руководством Лауриса Амантовса; солисты Латвийской Национальной оперы и балета Сонора Вайце и Кристапс Яунжейкарс; солисты Театра оперетты Карлис Рутенталс и Лаура Пурена, известные латвийские оперные певцы Ольга Арго (резидент Queen’s House, Лондон) и Вадим Вакарюк (Италия, Латвия); пятикратные чемпионы Латвии по бальным танцам Эдгарс Линис и Элиза Анцане, перкуссионистка и балерина Соня Мисина, а также балерины TS Dance Academy, лауреаты международных конкурсов в Италии, Китае, Болгарии и России Эвелина Инне, Эльза Струмпе, София Рокк и Маргарита Королева.

Эдгарс Линис и Элиза Анцане ФОТО: Пресс-фото

Лаура Пурена ФОТО: Пресс-фото

София Рокк ФОТО: Пресс-фото

Сонора Вайце ФОТО: Пресс-фото

Гостей также ожидают: традиционный танец дебютантов и трогательные выступления юных дарований из школы Exupery International School, талантливых латвийских музыкантов, воспитанников детских домов и многих других.

В качестве ведущего вечера выступит импозантный Армандс Симсонс.

"Рижским балом мы хотим напомнить о богатстве нашей культуры. Этот проект призван популяризировать Ригу и Латвию во всем мире, способствуя культурному туризму.

Поэтому мы чрезвычайно рады, что за четыре года наше мероприятие не только нашло отклик в сердцах латвийцев, но и смогло привлечь внимание международной общественности.

ФОТО: Пресс-фото

Очень приятно, что европейские эксперты в области светских мероприятий рекомендуют "Рижский бал" к посещению. Кроме того, в Латвии живут невероятно одаренные люди. И мы намерены финансово поддержать тех, кто имеет меньше возможностей для развития своего таланта. От своего лица я хотела бы выразить благодарность нашим незаменимым партнерам и великолепным гостям бала, а также всей команде -