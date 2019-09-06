Организаторы "Рижского бала 2019" представили праздничную программу
7 сентября 2019 года в столице Латвии пройдет одно из самых грандиозных культурных событий в жизни страны - "Рижский бал 2019. Латвийскому балету - 100!". "Рижский бал" приурочен к празднованию 100-летия латвийского балета, поэтому мероприятие будет иметь, без преувеличения, национальное значение.
В этом году патронесса бала Натали Тумшевиц-Эргле и ее творческая команда значительно дополнили программу торжества.
Стала шире и география его участников - известно, что бал посетят гости из Франции, Англии, Швейцарии, Италии, России, Украины, Белоруссии, Эстонии и многих других стран.
Как и прежде, праздник пройдет в изысканных интерьерах Дома Черноголовых, где под аккомпанемент избранных классических произведений XVIII и XIX веков гости бала смогут окунуться в возвышенную атмосферу европейских светских раутов.
Кроме мазурки, вальса, полонеза и контрданса, организаторы мероприятия под руководством художественного руководителя "Рижского бала 2019" - известного педагога, постановщика и хореографа Талиса Силса - включили в программу вечера номера, посвященные балету.
Бал будет открыт торжественным обращением мэра Риги Олега Бурова. Затем гостей ждет официальный выход и первый танец юных дебютантов.
Пары дебютантов отобраны в крупнейших вузах Латвии и подготовлены лучшими танцорами и хореографами бальных танцев.
После выступления дебютантов организаторы при поддержке партнеров мероприятия объявят об открытии "Рижского бала 2019. Латвийскому балету - 100!". По традиции, среди дебютантов на "Рижском балу" будет выбрана лучшая пара.
В концертной программе мероприятия примут участие: симфонический оркестр Театра оперетты под управлением дирижера Атварса Лакстигалы, джазовый оркестр Mirage под руководством Лауриса Амантовса; солисты Латвийской Национальной оперы и балета Сонора Вайце и Кристапс Яунжейкарс; солисты Театра оперетты Карлис Рутенталс и Лаура Пурена, известные латвийские оперные певцы Ольга Арго (резидент Queen’s House, Лондон) и Вадим Вакарюк (Италия, Латвия); пятикратные чемпионы Латвии по бальным танцам Эдгарс Линис и Элиза Анцане, перкуссионистка и балерина Соня Мисина, а также балерины TS Dance Academy, лауреаты международных конкурсов в Италии, Китае, Болгарии и России Эвелина Инне, Эльза Струмпе, София Рокк и Маргарита Королева.
Гостей также ожидают: традиционный танец дебютантов и трогательные выступления юных дарований из школы Exupery International School, талантливых латвийских музыкантов, воспитанников детских домов и многих других.
В качестве ведущего вечера выступит импозантный Армандс Симсонс.
"Рижским балом мы хотим напомнить о богатстве нашей культуры. Этот проект призван популяризировать Ригу и Латвию во всем мире, способствуя культурному туризму.
Поэтому мы чрезвычайно рады, что за четыре года наше мероприятие не только нашло отклик в сердцах латвийцев, но и смогло привлечь внимание международной общественности.
Очень приятно, что европейские эксперты в области светских мероприятий рекомендуют "Рижский бал" к посещению. Кроме того, в Латвии живут невероятно одаренные люди. И мы намерены финансово поддержать тех, кто имеет меньше возможностей для развития своего таланта. От своего лица я хотела бы выразить благодарность нашим незаменимым партнерам и великолепным гостям бала, а также всей команде -
большинство из этих людей безвозмездно помогают и принимают участие в организации и проведении мероприятия! Без них я бы никогда не смогла создать для Риги такой праздник",
- отметила Натали Тумшевиц-Эргле.
Как было заявлено ранее, благотворительная акция "Рижского бала 2019" пройдет в сотрудничестве с Latvijas Bērnu Fonds.
Для оказания поддержки фонд выбрал двух лауреатов конкурса - 14-летнюю скрипачку Терезу Сару Шмите из многодетной юрмальской семьи и 11-летнего виолончелиста Рейниса Рудзитиса из Риги.
Во время праздника юные таланты выступят перед гостями бала.
Ужин для гостей "Рижского бала" будет предоставлен рестораном 36. Line restaurant. Шеф Лаурис Алексеевс специально разработал для праздника меню из сезонных продуктов.
Изысканные десерты приготовит Desertu Studija, а искусство приготовления авторских коктейлей покажет компания Prike Latvija. Как и прежде, неотъемлемым атрибутом праздника станет пирамида из бокалов с шампанским - символ дома Moët & Chandon, олицетворяющая изобилие и роскошь. Гостей ждут и безалкогольные напитки высшего качества от Venden и Lavazza.
Компания Sajūtu Aleja украсит праздник 5000 цветов, а Rīgas Revija добавит вечеру атмосферности неповторимым декором из воздушных шаров. Кроме того, гости бала смогут посетить художественную галерею, где свои работы представит талантливая латвийская художница Илзе Прейса.
Великолепные наряды дебютантам предоставят 6.Septembris kāzu salons и Klerr.lv, а об их прическах и макияже позаботятся мастера Studio17 Beauty salon.
Для создания неповторимой атмосферы бала во время мероприятия будет действовать строгий дресс-код Black-Tie.
- "Рижский бал" - ежегодное международное мероприятие, основными целями которого являются возрождение ценностей классической европейской и традиционной латвийской культуры, популяризация Риги и Латвии в мире, а также помощь молодым, талантливым музыкантам.
Организаторы "Рижского бала" - общество Royal Events.
"Рижский бал" поддержали: LIVE RIGA, Rīgas Dome, Cellarte, Exupery International School, LNK Group, Moët & Chandon, Sajūtu aleja, Ver Noma, Desertu Studija, 6. Septembris kāzu salons, Studio17 Beauty salon, Rīgas Rēvija, Venden, Lavazza и другие.
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