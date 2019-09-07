Сб, 7.09.2019
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Запредельное секси! Красавица Шейк полностью обнажилась для Calvin Klein
Фото и видео

Ирина Шейк

ФОТО: LUCAS JACKSON/Reuters/Scanpix

33-летняя супермодель русского происхождения Ирина Шейк, которая два года назад стала мамой, быстро вернулась в форму и вновь активно задействована в показах и фотосессиях самых именитых брендов.

Длинноногая и грациозная красавица с безупречной фигурой и невероятно чувственными чертами лица неизменно становится украшением любой съемки. Не стала исключением и новая рекламная кампания Calvin Klein, первые кадры которой появились накануне в Сети.

Слова излишни - просто любуйтесь!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unlocked in #MyCalvins 🔒🖤 New @calvinklein by @inezandvinoodh, casting @ashleybrokaw

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@calvinklein🖤

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