Запредельное секси! Красавица Шейк полностью обнажилась для Calvin Klein
33-летняя супермодель русского происхождения Ирина Шейк, которая два года назад стала мамой, быстро вернулась в форму и вновь активно задействована в показах и фотосессиях самых именитых брендов.
Длинноногая и грациозная красавица с безупречной фигурой и невероятно чувственными чертами лица неизменно становится украшением любой съемки. Не стала исключением и новая рекламная кампания Calvin Klein, первые кадры которой появились накануне в Сети.
Слова излишни - просто любуйтесь!