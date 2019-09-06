На закупку электропоездов из фондов ЕС планируют выделить 113,6 млн евро

Предполагается не менять объем финансирования долгосрочных обязательств из госбюджета до утверждения проекта закупки электропоездов в Еврокомиссии, а после получения решения Еврокомиссии планируется его уменьшить.

Кроме того, еще 29,4 млн евро планируется перераспределить на проект второго этапа строительства корпуса А Клинической университетской больницы им. П. Страдиня.

Перераспределение финансирования из фондов ЕС необходимо для освобождения средств, предусмотренных для софинансирования этих трех проектов из госбюджета. Таким образом, согласно подсчетам Министерства финансов, возможно высвобождение фискального пространства в размере по меньшей мере 13 млн евро в 2020 году, 16,7 млн евро в 2021 году и 116,8 млн евро в 2022 году.

Как сообщалось ранее, в июле предприятие Pasažieru vilciens заключило договор с чешским предприятием Škoda Vagonka (Škoda) о поставке новых электропоездов. Кабинет министров 16 июля поддержал долгосрочные обязательства бюджета страны в 255,889 млн евро для финансирования закупки электропоездов.