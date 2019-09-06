На закупку электропоездов из фондов ЕС планируют выделить 113,6 млн евро

В течение следующих трех лет на реализацию проекта закупки электропоездов Pasažieru vilciens из фондов ЕС планируется перераспределить 113,6 млн евро, а на реализацию проекта государственных автодорог на участке Sēnīte - 8,5 млн евро, следует из информационного сообщения Минфина о фискальном пространстве и расходах на приоритетные меры в госбюджете 2020 года и бюджетных рамках на 2020-2022 годы
Предполагается не менять объем финансирования долгосрочных обязательств из госбюджета до утверждения проекта закупки электропоездов в Еврокомиссии, а после получения решения Еврокомиссии планируется его уменьшить.
Кроме того, еще 29,4 млн евро планируется перераспределить на проект второго этапа строительства корпуса А Клинической университетской больницы им. П. Страдиня.
Перераспределение финансирования из фондов ЕС необходимо для освобождения средств, предусмотренных для софинансирования этих трех проектов из госбюджета. Таким образом, согласно подсчетам Министерства финансов, возможно высвобождение фискального пространства в размере по меньшей мере 13 млн евро в 2020 году, 16,7 млн евро в 2021 году и 116,8 млн евро в 2022 году.
Как сообщалось ранее, в июле предприятие Pasažieru vilciens заключило договор с чешским предприятием Škoda Vagonka (Škoda) о поставке новых электропоездов. Кабинет министров 16 июля поддержал долгосрочные обязательства бюджета страны в 255,889 млн евро для финансирования закупки электропоездов.
Госфинансирование проекта новых электропоездов составит 36,632 млн евро в 2019 году, 4,5 млн евро в 2020 году, 15,053 млн евро в 2021 году, 125,923 млн евро в 2022 году, 44,268 млн евро в 2023 году и 29,512 млн евро в 2024 году.