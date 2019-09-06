Пт, 6.09.2019
Цель наказания в виде лишение свободы - давно уже не хладнокровная месть, пытка или пустая изоляция человека от общества. Лишение свободы - это способ, с помощью которого государство учит нарушителя закона понимать жизнь и не возвращаться к повторному совершению преступления. Проект TVNET "Невидимое в тюрьме"

Взгляд на Riga Food 2019: смотрите, что там можно увидеть и попробовать!
Не на голодный желудок

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С 4 по 7 сентября в Международном выставочном центре на Кипсале проходит важнейшее событие для пищевой индустрии Балтии - выставка Riga Food 2019, которая предлагает масштабные экспозиции местных и зарубежных предприятий, конкурсы мастеров и пищевых продуктов, презентации новинок, образовательные семинары, мастер-классы и дегустации.

На Riga Food 2019 свои новейшие продукты и услуги демонстрируют более 700 предприятий по меньшей мере из 25 стран.

Смотрите, что там можно увидеть и попробовать, в нашей фотогалерее!

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