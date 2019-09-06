Взгляд на Riga Food 2019: смотрите, что там можно увидеть и попробовать!

С 4 по 7 сентября в Международном выставочном центре на Кипсале проходит важнейшее событие для пищевой индустрии Балтии - выставка Riga Food 2019, которая предлагает масштабные экспозиции местных и зарубежных предприятий, конкурсы мастеров и пищевых продуктов, презентации новинок, образовательные семинары, мастер-классы и дегустации.