Латвия всухую проиграла Австрии, продолжив серию поражений

Латвийские футболисты повторили свой крупнейший проигрыш после возобновления независимости государства. Пять лет назад сборная Латвии с таким же счётом проиграла Нидерландам.

Латвийские футболисты, включая проверочные игры, не могут победить уже в 13 матчах подряд. В последний раз сборная Латвии побеждала в июле 2018 года в матче Кубка Балтии, а в международных турнирах их последний победный матч состоялся 10 октября 2017 года.

Счёт в матче был открыт уже на 7-й минуте после грубой ошибки Каспара Дубры и дебютанта сборной Бориса Богдашкина. Мяч оказался у Марко Арнаутовича, который без проблем распечатал ворота Павла Штейнбора.

На 13-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество австрийцев дальним ударом из-за пределов штрафной. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу хозяев.

В начале второго тайма Богдашкин нарушил правила в собственной штрафной и "привёз" 11-метровый в ворота сборной Латвии, который уверенно реализовал Арнаутович.

Затем игра на какое-то время успокоилась, но на 76-й минуте австрийцы вновь продолжили начатое. Сначала мяч от штанги попал в ногу Штейнбору и залетел в ворота, затем 4 минуты спустя отличился Конрад Лаймер, а ещё 5 минут спустя Михаэль Грегорич установил окончательный счёт в матче.