Сб, 7.09.2019
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Ураган "Дориан" покинул Северную Каролину

Снимки "Дориана" от NASA

ФОТО: AP/Scanpix

Ураган "Дориан" в пятницу оставил Северную Каролину, где бушевал несколько часов. Как сообщается, он держит направление в сторону севера.

"В конце концов "Дориан" оставил Северную Каролину", - сказал журналистам губернатор штата Рой Купер.

В пятницу ураган достиг Северной Каролины, вызвав наводнение в прибрежных районах. 

На острове Окракок около 800 человек были вынуждены укрыться на чердаке своих домов после наводнения. Электроснабжение на острове было прервано.

В общей сложности 135 000 клиентов в Северной Каролине остались без электричества, сказал Купер.

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