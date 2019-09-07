Ураган "Дориан" покинул Северную Каролину

Ураган "Дориан" в пятницу оставил Северную Каролину, где бушевал несколько часов. Как сообщается, он держит направление в сторону севера.
"В конце концов "Дориан" оставил Северную Каролину", - сказал журналистам губернатор штата Рой Купер.
В пятницу ураган достиг Северной Каролины, вызвав наводнение в прибрежных районах.
На острове Окракок около 800 человек были вынуждены укрыться на чердаке своих домов после наводнения. Электроснабжение на острове было прервано.
В общей сложности 135 000 клиентов в Северной Каролине остались без электричества, сказал Купер.