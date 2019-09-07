Сб, 7.09.2019
Цель наказания в виде лишение свободы - давно уже не хладнокровная месть, пытка или пустая изоляция человека от общества. Лишение свободы - это способ, с помощью которого государство учит нарушителя закона понимать жизнь и не возвращаться к повторному совершению преступления. Проект TVNET "Невидимое в тюрьме"

Наряд дня: черно-белый шик королевы Максимы
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ФОТО: SIPA/Scanpix

Королева Нидерландов Максима побывала на днях на празднике по случаю 40-летия со дня открытия телефонной линии поддержки для детей. Перед публикой Ее Величество предстала в ярком и стильном образе. Согласитесь, в свои 48 лет она выглядит шикарно!

Королева была одета в интересное черно-белое платье Carolina Herrera достаточно смелой длины.

Наряд эффектно дополнили черные лаковые туфли, клатч и перчатки, широкополая шляпа и крупные украшения из белого золота, жемчуга и бриллиантов, в том числе именной браслет. Удачно завершил образ монаршей особы неброский макияж с акцентом на глаза. Красота!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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