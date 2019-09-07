Наряд дня: черно-белый шик королевы Максимы

Королева Нидерландов Максима побывала на днях на празднике по случаю 40-летия со дня открытия телефонной линии поддержки для детей. Перед публикой Ее Величество предстала в ярком и стильном образе. Согласитесь, в свои 48 лет она выглядит шикарно!