Наряд дня: черно-белый шик королевы Максимы
Королева Нидерландов Максима побывала на днях на празднике по случаю 40-летия со дня открытия телефонной линии поддержки для детей. Перед публикой Ее Величество предстала в ярком и стильном образе. Согласитесь, в свои 48 лет она выглядит шикарно!
Королева была одета в интересное черно-белое платье Carolina Herrera достаточно смелой длины.
Наряд эффектно дополнили черные лаковые туфли, клатч и перчатки, широкополая шляпа и крупные украшения из белого золота, жемчуга и бриллиантов, в том числе именной браслет. Удачно завершил образ монаршей особы неброский макияж с акцентом на глаза. Красота!
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