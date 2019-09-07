Жители рассказали, какие должны быть доходы, чтобы жить "нормальной жизнью"

В июле респондентов попросили сказать, сколько, по их мнению, нужно зарабатывать ежемесячно, чтобы жить нормально.

Результат - 1466 евро - существенно превосходил сумму, названную годом ранее.

"Это новая рекордная сумма, - пишет руководитель SKDS Арнис Кактиньш. - Поэтому не удивительно, что вокруг мы слышим недовольство маленькими зарплатами. Потому что нормальной жизни вроде бы заслуживает каждый, а не только депутаты Сейма, которые сами себе обеспечили автоматические доплаты".