Сб, 7.09.2019
Даже зверей, которые просидели в клетке долго, их уже в лес не возвращают. Они уже теряют навык, они не выживут там. Виталий Костецкий, приговоренный к пожизненному лишению свободы

Жители рассказали, какие должны быть доходы, чтобы жить "нормальной жизнью"

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

И в этом году продолжала расти денежная сумма, которую жители Латвии считают достаточной для "нормальной жизни", свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством исследования общественного мнения SKDS.

В июле респондентов попросили сказать, сколько, по их мнению, нужно зарабатывать ежемесячно, чтобы жить нормально.

Результат - 1466 евро - существенно превосходил сумму, названную годом ранее.

"Это новая рекордная сумма, - пишет руководитель SKDS Арнис Кактиньш. - Поэтому не удивительно, что вокруг мы слышим недовольство маленькими зарплатами. Потому что нормальной жизни вроде бы заслуживает каждый, а не только депутаты Сейма, которые сами себе обеспечили автоматические доплаты".

В 2000 году люди считали, что для нормальной жизни достаточно 494 евро, в 2008 году была названа сумма 1146 евро, затем в годы кризиса она уменьшилась и в 2012 году составляла 844 евро.

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