Россия и Украина начали обмен заключенными

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сообщил адвокат агентству.

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) 7 сентября 2019 г.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что три автобуса покинули территорию СИЗО "Лефортово" в Москве. Там находились украинцы для "обмена" с Украиной.

"Интерфакс" пишет, что в 9:30 во Внуково совершил посадку самолёт с государственной символикой Украины, возможно, из президентского авиаотряда. Около 10:30 в Борисполе приземлился лайнер Ту-204 специального отряда "Россия".

Обновлено 12:30. Из аэропортов "Внуково" и "Борисполь" вылетели самолеты с заключенными, передаёт Snob.ru.

I see a plane with no announced destination flying from Moscow in the direction of Kyiv. Must be the one. pic.twitter.com/l0ydEncsCY — Christo Grozev (@christogrozev) 7 сентября 2019 г.

Планируется, что обмен пленными между Россией и Украиной будет проведён по формуле "35 на 35".

Россия со своей стороны освободит 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе, а также режиссёра Олега Сенцова. Он был приговорён к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, пишет "Медуза".

Согласно информации адвоката Марка Фейгина, в список на обмен также внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.

Сообщается, что среди тех, кого освободит Украина числится главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, которого считают главным свидетелем по делу о авиакатастрофе малайзийского Boeing.

"Медуза" со ссылкой на гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева сообщает, что Вышинский в скором времени вылетит из Киева в Москву.

⚡️Фото от Кирилла Вышинского. Аэропорт Борисполь. Перед вылетом.



Фото Ruptly pic.twitter.com/1kdAMDCBzC — RT на русском (@RT_russian) 7 сентября 2019 г.