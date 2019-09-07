Сб, 7.09.2019
Даже зверей, которые просидели в клетке долго, их уже в лес не возвращают. Они уже теряют навык, они не выживут там. Виталий Костецкий, приговоренный к пожизненному лишению свободы

Россия и Украина обменялись заключенными
Обновлено, дополяется

2

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава группы адвокатов Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве. 

"Интерфакс" пишет, что в 9:30 во Внуково совершил посадку самолёт с государственной символикой Украины, возможно, из президентского авиаотряда. Около 10:30 в Борисполе приземлился лайнер Ту-204 специального отряда "Россия".

В 12:30 Из аэропортов "Внуково" и "Борисполь" вылетели самолёты с заключенными.

Обмен пленными между Россией и Украиной прошёл по формуле "35 на 35". 

Обновлено: Как сообщает "Россия 24", Российский спецборт совершил посадку в Москве примерно в 13:25. Вскоре в Киев приземлился и украинский лайнер.

Россия со своей стороны освободила 24 украинских моряка, которые были задержаны в Керченском проливе, а также режиссёра Олега Сенцова. Он был приговорён к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, пишет "Медуза".

Также в список, опубликованный на сайте президента Украины, на обмен внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.

Сообщается, что среди тех, кого освободила Украина числится главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, которого считают главным свидетелем по делу о авиакатастрофе малайзийского Boeing.

"Медуза" со ссылкой на гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева сообщает, что Вышинский в скором времени вылетит из Киева в Москву.

"Медуза" со ссылкой на бывшего украинского омбудсмена Нину Карпачеву сообщает, что в рамках обмена Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссёра Олега Сенцова, а Зеленский - 16 человек. Эти данные пока официально не были подтверждены.

Галерея: Заключенные вернулись на родину 

Режиссер Олег Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Президент России Владимир Путин с главой Украины Владимиром Зеленским обсуждали обмен заключенными дважды за лето. О том, что планируется обмен пленными между Россией и Украиной сообщалось в конце прошлого месяца. В ночь на 30 августа сотрудница Верховной Рады заявила в Facebook, что обмен уже состоялся. На следующий день, утром, офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг эту информацию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ