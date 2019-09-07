Россия и Украина обменялись заключенными

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) 7 сентября 2019 г.

"Интерфакс" пишет, что в 9:30 во Внуково совершил посадку самолёт с государственной символикой Украины, возможно, из президентского авиаотряда. Около 10:30 в Борисполе приземлился лайнер Ту-204 специального отряда "Россия".

В 12:30 Из аэропортов "Внуково" и "Борисполь" вылетели самолёты с заключенными.

I see a plane with no announced destination flying from Moscow in the direction of Kyiv. Must be the one. pic.twitter.com/l0ydEncsCY — Christo Grozev (@christogrozev) 7 сентября 2019 г.

Обмен пленными между Россией и Украиной прошёл по формуле "35 на 35".

Обновлено: Как сообщает "Россия 24", Российский спецборт совершил посадку в Москве примерно в 13:25. Вскоре в Киев приземлился и украинский лайнер.

Россия со своей стороны освободила 24 украинских моряка, которые были задержаны в Керченском проливе, а также режиссёра Олега Сенцова. Он был приговорён к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, пишет "Медуза".

Также в список, опубликованный на сайте президента Украины, на обмен внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.

Сообщается, что среди тех, кого освободила Украина числится главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, которого считают главным свидетелем по делу о авиакатастрофе малайзийского Boeing.

"Медуза" со ссылкой на гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева сообщает, что Вышинский в скором времени вылетит из Киева в Москву.

Вышинский и другие освобожденные на Украине вылетели в Москву https://t.co/2Y2n5fjXpy pic.twitter.com/p48UTGpnjy — РИА Новости (@rianru) 7 сентября 2019 г.

⚡️Фото от Кирилла Вышинского. Аэропорт Борисполь. Перед вылетом.



Фото Ruptly pic.twitter.com/1kdAMDCBzC — RT на русском (@RT_russian) 7 сентября 2019 г.

"Медуза" со ссылкой на бывшего украинского омбудсмена Нину Карпачеву сообщает, что в рамках обмена Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссёра Олега Сенцова, а Зеленский - 16 человек. Эти данные пока официально не были подтверждены.

Галерея: Заключенные вернулись на родину

Режиссер Олег Сенцов вернулся на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.