Преступления игроков НБА: агрессия, изнасилование и даже убийство

Подозреваемый в изнасиловании Коби Брайант

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На пике своей карьеры бывшая суперзвезда НБА Коби Брайант попал в неприятную историю. Это дело стало одним из самых знаменитых в истории НБА.

В 2003 году, когда баскетболисту было 24 года, он подозревался в изнасиловании 19-летней служащей гостиницы Кателин Фабер, но она отказалась давать показания против спортсмена, после чего скандал был урегулирован без судебного вмешательства. Несмотря на это, дело дошло до СМИ, и Брайант признался, что изменял своей жене. Баскетболист категорически отрицает все обвинения в изнасиловании.

В 2012 году баскетболист сказал в интервью, что этот случай изменил его как личность.

Агрессия Кайла Лаури во время благотворительного матча

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Чемпион НБА 2019 года Кайл Лаури не совершил тяжёлого преступления, однако один раз получил наказание из-за того, что не смог взять под контроль свою агрессию.

Летом 2011 года Лаури участвовал в благотворительном матче, где судьей была женщина. Во время игры Лаури разозлили зафиксированные ей нарушения, потому он кинул в неё мяч, нанеся ей травмы.

После этого происшествия Лаури нужно было посетить курсы по управлению гневом, а также его приговорили к 100 часам принудительных работ.

В июне в составе Raptors Лаури стал чемпионом НБА 2019 года.

Дешон Стивенсон, обвиняемый в педофилии

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Одно из самых серьёзных преступлений в истории НБА случилось в 2000 году. Баскетболист, выбранный на драфте НБА 2000 года под 23 общим номером, вступил в сексуальные отношения с 14-летней девочкой.

В то время 20-летний Стивенсон в суде признал свою вину. Он рассказал, что сначала напоил девочку, а затем использовал её беспомощное состояние, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания. В суде девочка сказала, что во время секса Стивенсон был жестоким. Она подчеркнула, что никогда бы не переспала с баскетболистом, если бы не была основательно пьяна.

За преступление Стивенсон был приговорен к двум годам условно, к 100 часам принудительных работ и денежному штрафу в размере 1 100 долларов США.

Джей (Джейсон) Уильямс, убивший водителя лимузина

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Весной 2002 года Уильямс убил 55-летнего водителя своего лимузина по имени Костаc Кристофи. Очевидцами были члены баскетбольной команды при благотворительном обществе Уильяма. Согласно информации СМИ Джейсон играл со своим пистолетом, когда тот выстрелил. Пуля попала в Кристофи, и он скончался от полученного ранения. После убийства Уильямс попытался скрыть улики.

Позже в суде Уильямс признался, что это был несчастный случай. Скрывать доказательства убийства было малодушно, однако он сделал это инстинктивно, чтобы спасти себя от последствий.

11 января 2010 года Уильямс был признан виновным в убийстве, а 23 февраля этого же года его приговорили к пяти годам лишения свободы с правом на досрочное освобождение через восемнадцать месяцев.

Заядлый преступник Джейсон Кидд

Джейсон Кидд ФОТО: Reuters/ScanPix

Джейсон Кидд может гордиться не только длительной и удачной баскетбольной карьерой. Список совершенных им преступлений один из самых объёмных в НБА. Хотя это уже не то, чем нужно гордиться.

В январе 2001 года Кидд был арестован за насилие в семье. Он совершил нападение на свою жену Джомэну. В качестве наказания он был вынужден посещать курсы по управлению гневом в течение 6 месяцев. По окончании этого срока он решил продолжать посещать их по собственному желанию.

Однако на этом насилие в семье не прекратилось. 9 января 2007 года Кидд подал на развод со своей женой, назвав её "чересчур бессердечной". В заявлении он написал, что она одержима ревностью, паранойей и угрозой семейного насилия. 15 февраля 2007 года его жена написала встречный иск. Женщина утверждала, что Кидд часто избивал её, сломал ей ребро и повредил слух.