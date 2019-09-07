Стоянович: "Прогресс в футболе не происходит за одну ночь"

Напомним, что латвийские футболисты повторили свой крупнейший проигрыш после возобновления независимости государства. Пять лет назад сборная Латвии с таким же счётом проиграла Нидерландам.

"Три из шести пропущенных мячей мы подарили сопернику сами. Наша команда уступала сопернику физически, в скорости, целеустремлённости. Я хочу поздравить Австрию с победой", - сказал Стоянович.

49-летний наставник также подчеркнул, что в данный момент команда переживает изменения, в состав постепенно входит новое поколение, поэтому иногда приходится потерпеть. Стоянович также прокомментировал вопрос о своей возможной отставке с поста главного тренера:

"Я буду разговаривать с президентом ЛФФ. Я приехал сюда без иллюзий, что добиться результата получится незамедлительно. Будем разговаривать, искать лучшее решение. Я в самом начале говорил, что в этом году будет тяжело. Правда, я не ожидал, что настолько", - цитирует Стояновича официальный сайт ЛФФ.

В конце тренер отметил, что реальных изменений невозможно добиться в течении нескольких тренировок. "Прогресс в футболе не происходит за одну ночь. Я не из тех, кто ищет оправдания, но я реалист".

Славиша Стоянович ФОТО: LFF/Sanita Spārane

"У нас в составе есть много молодых игроков, которые со временем станут лидерами сборной. Сейчас нужно, чтобы они играли в своих клубах. Когда наши футболисты выходит на уровень сборных, в которых выступают игроки из ведущих европейских чемпионатов, тогда видна разница в скорости, агрессивности и мастерстве", - отметил тренер.