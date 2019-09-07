В память о погибших. LDz проводит новую инициативу

В этом году в рамках кампании железнодорожной безопасности LDz в сентябре проводит новую инициативу – "Месяц железнодорожной безопасности", призывая всех жителей, особенно школьников, которые вернулись за парты после летних каникул, быть особенно внимательными и осторожными вблизи железнодорожных путей.

ФОТО: Kaspars Krafts / F64

В рамках инициативы пройдет ряд мероприятий в сотрудничестве с латвийскими школами, например, в сентябре возле нескольких школ Риги, которые расположены вблизи железнодорожных путей, будет дежурить специально обученный "Железнодорожный патруль". Его участники будут напоминать и взрослым, и школьникам правила пересечения железной дороги, а всем, кто приближается к рельсам, пользуясь при этом мобильными устройствами, предложит их отложить, снять наушники и разъяснит, как безопасно пересекать железнодорожные пути.

LDz также приглашает школьников и учителей посетить уроки безопасности в Музее истории Латвийской железной дороги или воспользоваться возможностью пригласить преподавателей по безопасности в свои школы.

"Считаю, что начатая инициатива должна продолжаться так долго, пока мы не добьемся, чтобы статистика погибших на железнодорожных путях была равна нулю. Хотя количество происшествий на железнодорожных путях с каждым годом уменьшается, тем не менее оно остается значительным. Инфраструктура железнодорожных станций, переходов и переездов улучшается с каждым годом, но это не защитит от несчастных случаев, если мы сами не будем бдительны. Возможно, если хотя бы часть погибших людей всего на пару секунд подняли глаза и посмотрели по сторонам, они бы еще были среди нас. Поэтому Latvijas dzelzceļš напоминает - будьте осторожны в повседневной жизни и помните о том, что несколько секунд, которые вы потратите, чтобы убедиться в безопасности вокруг себя, могут спасти вам жизнь", – подчеркивает Дайнис Званерс, главный технический инспектор LDz.

ФОТО: Kaspars Krafts / F64

"Мы очень рады, что кампания продолжается, и такая инсталляция открыта именно в сентябре – в то время, когда вокруг много детей и молодежи, которые напоминают обществу о сложностях, которые случаются в их жизни. У некоторых подростков проблемное поведение начинается не возле поезда, а в школе, на улице и в семье. И, если оно началось раньше, то, возможно, было замечено. Не всегда мы можем находиться у железнодорожного перехода, хотя, конечно, должны быть осторожны и бдительны и там, но к подростку, который уже несколько месяцев ходит в капюшоне, не вынимая наушники из ушей, или к молодому человеку, который говорит, что чувствует себя очень подавленным, мы можем обратиться не только возле рельсов, а уже раньше. Это один из положительных моментов этой кампании, в которой мы можем участвовать и достичь цели – ноль погибших", – отмечает Нил Сакс-Константинов, детский психотерапевт и специалист по зависимостям Детской клинической университетской больницы.

Со своей стороны руководитель т/ц Origo Александр Немировский говорит:

"Находясь в самом центре города, прямо рядом с Рижским пассажирским вокзалом, торговый центр Origo, несомненно, расположен на пересечении всех путей, и одним из этих путей является именно железная дорога. Мы очень рады участвовать в кампании безопасности Latvijas dzelzceļš, потому что каждый день почти 100 000 человек пересекают эту площадь, и мы верим, что это важная инсталляция привлечет внимание общественности и, возможно, спасет кому-нибудь жизнь".

ФОТО: Kaspars Krafts / F64

В свою очередь своим опытом поделился Александр Ронис, нападающий латвийской команды по сидячему волейболу, который лишился ног в результате происшествия на железнодорожных путях: "15 лет назад я попал под поезд, и это полностью изменило не только мою жизнь, но и жизнь моих близких. На тот момент мне было 6 лет, я был ребенком, поэтому хочу сказать всем школьникам: железнодорожные пути – это не то место, где играть и развлекаться. На рельсах никому ничего не нужно доказывать, поэтому я призываю всех быть особенно внимательными вблизи путей".

Галерея: Сентябрь - месяц безопасности на ж/д путях