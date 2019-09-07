Пугачева снова замечена на Рижском вокзале
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми вернулись Москву из Юрмалы, где провели отпуск всем семейством. В Москве, на Рижском вокзале примадонну ждали журналисты.
Несколько месяцев назад Алла Борисовна, когда она только отправлялась на отдых, ее привезли к вагону по перрону на черном лимузине. Этот поступок Примадонны вызвал настоящий скандал в соцсетях, а некоторые издания опубликовали слухи об увольнении директора Рижского вокзала. Позже в РЖД опровергли слухи об увольнении руководства Рижского вокзала.
В настоящее время шумиха вокруг этого инцидента утихла. Сейчас журналистов больше интересует внешний вид и самочувствие артистки, а также её творческие планы. А если точнее, то речь шла о будущем появлении Пугачевой и Галкина в передаче "Ты не поверишь!". Анонс выпуска программы Алла Борисовна опубликовала в своём Instagram-аккаунте.
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Posted @withrepost • @tnp_ntv_official Ты не поверишь! В это воскресенье вы увидите, как Алла Пугачёва заметно помолодела после отдыха в Юрмале. Какие процедуры принимала Примадонна на пару с Максимом Галкиным? Филипп Киркоров тает на глазах! Неужели король эстрады лег под нож пластического хирурга? Отчего Валерий Леонтьев потерял дар речи? @alla_orfey @maxgalkinru @ntvru #нтв #тынеповеришь #эксклюзив #новости #шоубизнес #москва #аллапугачева #пугачева #максимгалкин #галкин #филиппкиркоров #киркоров #валерийлеонтьев #леонтьев