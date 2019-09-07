Пугачева снова замечена на Рижском вокзале

Несколько месяцев назад Алла Борисовна, когда она только отправлялась на отдых, ее привезли к вагону по перрону на черном лимузине. Этот поступок Примадонны вызвал настоящий скандал в соцсетях, а некоторые издания опубликовали слухи об увольнении директора Рижского вокзала. Позже в РЖД опровергли слухи об увольнении руководства Рижского вокзала.

В настоящее время шумиха вокруг этого инцидента утихла. Сейчас журналистов больше интересует внешний вид и самочувствие артистки, а также её творческие планы. А если точнее, то речь шла о будущем появлении Пугачевой и Галкина в передаче "Ты не поверишь!". Анонс выпуска программы Алла Борисовна опубликовала в своём Instagram-аккаунте.