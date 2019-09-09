Боролись, но победить не смогли: Сборная Латвии потерпела очередное поражение

С первых минут латвийские футболисты начали бросаться на мяч, прессинговать соперника и громко декларировать - "нам надоело проигрывать". Наши игроки пытались атаковать, комбинировать впереди и создавать моменты, но первый гол в матче был забил в наши ворота. На 14-й минуте защитники не уследили за лидером македонцев Гораном Пандевым, который без проблем расстрелял ворота Андриса Ванина.

Всего три минуты потребовалось македонцам, чтобы удвоить преимущество в счёте. На этот раз Энис Барди абсолютно без помех нанёс удар низом из-за пределов штрафной - без шансов для Ванина.

На этом македонцы решили остановиться и успокоились, отдав мяч нашим. Самое удивительное, что нельзя сказать будто наша команда была гораздо хуже - атаковали, держали мяч, боролись за него... Свои моменты были у Камеша, Гутковскиса, Икауниекса и дебютанта сборной Кигурса. К сожалению, подвела реализация.

0:2 - очередное, уже шестое, поражение сборной Латвии в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Да, мы снова проиграли. Да, нам снова не удалось забить, но футболисты выглядели сегодня достойно. У ребят было желание и горели глаза. Жаль, что этого оказалось мало.

Галерея: Латвия - Северная Македония