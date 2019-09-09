Вт, 10.09.2019
Про Абхазию, откуда Мадона родом, она знает много. "Русские там стоят, вас не пустят. Там все строго стало. Вам нужно приглашение для въезда в Абхазию. Я сама не могу туда попасть, хотя могилы всех моих родственников там. Тогда, в 1992 году, во время первой войны в Абхазии, произошли непонятные вещи. Была ужасная война...". Янис Вингрис, журналист TVNET
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Боролись, но победить не смогли: Сборная Латвии потерпела очередное поражение

Боролись, но победить не смогли: Сборная Латвии потерпела очередное поражение

Владислав Гутковскис

ФОТО: Sanita Ieva Sparāne

В понедельник, 9 сентября, на рижском стадионе "Даугава" сборная Латвии по футболу со счётом 0:2 проиграла команде Северной Македонии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

С первых минут латвийские футболисты начали бросаться на мяч, прессинговать соперника и громко декларировать - "нам надоело проигрывать". Наши игроки пытались атаковать, комбинировать впереди и создавать моменты, но первый гол в матче был забил в наши ворота. На 14-й минуте защитники не уследили за лидером македонцев Гораном Пандевым, который без проблем расстрелял ворота Андриса Ванина.

Всего три минуты потребовалось македонцам, чтобы удвоить преимущество в счёте. На этот раз Энис Барди абсолютно без помех нанёс удар низом из-за пределов штрафной - без шансов для Ванина.

На этом македонцы решили остановиться и успокоились, отдав мяч нашим. Самое удивительное, что нельзя сказать будто наша команда была гораздо хуже - атаковали, держали мяч, боролись за него... Свои моменты были у Камеша, Гутковскиса, Икауниекса и дебютанта сборной Кигурса. К сожалению, подвела реализация.

0:2 - очередное, уже шестое, поражение сборной Латвии в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Да, мы снова проиграли. Да, нам снова не удалось забить, но футболисты выглядели сегодня достойно. У ребят было желание и горели глаза. Жаль, что этого оказалось мало.

Галерея: Латвия - Северная Македония

Следующие матчи сборная Латвии проведёт в октябре. 10-го числа подопечные Славиши Стояновича у себя дома сыграют с Польшей, а 15-го числа на выезде с Израилем.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ