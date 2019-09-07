В штаб Навального в Петербурге пришли с обысками. Следователи нашли в туалете копии бюллетеней

Сотрудники полиции прибыли с визитом в штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.
Согласно его словам, в тот момент в штабе проводилась выдача направлений на выборы. Директор ФБК также отметил, что координатора и юриста внутрь не пропустили.
В петербургский штаб пришли полицейские. Видимо, товарищ с лопатой уж очень боится «Умного голосования» pic.twitter.com/0RiWAWilaX— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 7 сентября 2019 г.
Как сказали сами полицейские, был получен вызов с сообщением о том, что в офисе хранятся фальшивые бюллетени для выборов. Вместе с сотрудниками полиции в штаб пришел неизвестный в капюшоне и медицинской маске, а затем прибыли сотрудники Следственного комитета. Был начат обыск.
У НАС НАШЛИ БЮЛЛЕТЕНИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ В ТУАЛЕТЕ ААААА— Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 7 сентября 2019 г.
4 раза потребовалось вернуться следственной группе к туалету, чтобы найти их! pic.twitter.com/PPlNxFczdY
Замкоординатора штаба Ольга Гусева рассказала в своем Twitter, что следователи обнаружили в туалете 54 копии и один настоящий бюллетень с фамилиями кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. Гусева заявила, что они нашли их после четвертого осмотра туалета.
Вот это бюллетени, которые у нас изымают из штаба на Вознесенском, 33. 54 пустые бланка (даже Бортко не вычеркнули). И нашли их в туалете на полке с 4 раза. #АААА— Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 7 сентября 2019 г.
55 копии видимо и один настоящий pic.twitter.com/w3oY6Dl5oI