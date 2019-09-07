Сб, 7.09.2019
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В штаб Навального в Петербурге пришли с обысками. Следователи нашли в туалете копии бюллетеней

Алексей Навальный

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сотрудники полиции прибыли с визитом в штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Согласно его словам, в тот момент в штабе проводилась выдача направлений на выборы. Директор ФБК также отметил, что координатора и юриста внутрь не пропустили.

Как сказали сами полицейские, был получен вызов с сообщением о том, что в офисе хранятся фальшивые бюллетени для выборов. Вместе с сотрудниками полиции в штаб пришел неизвестный в капюшоне и медицинской маске, а затем прибыли сотрудники Следственного комитета. Был начат обыск.

Замкоординатора штаба Ольга Гусева рассказала в своем Twitter, что следователи обнаружили в туалете 54 копии и один настоящий бюллетень с фамилиями кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. Гусева заявила, что они нашли их после четвертого осмотра туалета.

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