В штаб Навального в Петербурге пришли с обысками. Следователи нашли в туалете копии бюллетеней

Согласно его словам, в тот момент в штабе проводилась выдача направлений на выборы. Директор ФБК также отметил, что координатора и юриста внутрь не пропустили.

В петербургский штаб пришли полицейские. Видимо, товарищ с лопатой уж очень боится «Умного голосования» pic.twitter.com/0RiWAWilaX — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 7 сентября 2019 г.

Как сказали сами полицейские, был получен вызов с сообщением о том, что в офисе хранятся фальшивые бюллетени для выборов. Вместе с сотрудниками полиции в штаб пришел неизвестный в капюшоне и медицинской маске, а затем прибыли сотрудники Следственного комитета. Был начат обыск.

У НАС НАШЛИ БЮЛЛЕТЕНИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ В ТУАЛЕТЕ ААААА

4 раза потребовалось вернуться следственной группе к туалету, чтобы найти их! pic.twitter.com/PPlNxFczdY — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) 7 сентября 2019 г.

Замкоординатора штаба Ольга Гусева рассказала в своем Twitter, что следователи обнаружили в туалете 54 копии и один настоящий бюллетень с фамилиями кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. Гусева заявила, что они нашли их после четвертого осмотра туалета.