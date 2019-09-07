Первое поражение в сезоне и сразу разгром. "Динамо" на выезде уступило "Йокериту"

Отметим, что в воротах у обеих команд находились латвийский вратарь - Кристерс Гудлевскис у "Динамо" и Янис Калниньш у "Йокерита". В первом периоде Гудлевскису дважды пришлось доставать шайбу из ворот, в то время как Калниньш провёл первые 20 минут матча на ноль.

Во второй периоде финны не сбавляли обороты и уже к 33-й минуте вели со счётом 5:0. Пятую шайбу пропустил Максим Третьяк, который заменил Гудлевскиса после чевтёртого гола в ворота "Динамо".

В концовке второго игрового отрезка зрители увидели ещё три шайбы - одна на счету Никласа Йенсена и дубль оформил Якоб Берглунд, который сократил отставание в счёте.

В заключительном периоде "Йокерит" забил ещё один гол и установил окончательный счёт в матче - 7:2. Для клуба из Хельсинки эта победа стала первой в нынешнем сезоне, а для "Динамо" - это первое поражение.