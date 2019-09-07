Мама больного мальчика необычным способом решила вернуть сыну любовь к жизни

13-летний Рис Уильямс страдает от буллезного эпидермолиза. Из-за этой врождённой болезни кожа мальчика стала чрезвычайно чувствительной и легко ранимой. Даже небольшие воздействия ведут к образованию пузырей и эрозий. Для того, чтобы избежать повреждений, руки и ноги приходится забинтовывать. Появляющиеся волдыри нужно аккуратно обрабатывать, иначе они могут перерасти в незаживающие раны.

В один момент ребёнок так устал от того, что постоянно нужно ходить перебинтованным, что к нему пришли мысли о суициде. Мальчик заявил своей матери, что "с него достаточно".

Испуганная мать придумала способ приободрить сына: она попросила людей в Facebook отправить мальчику открытки на его 14-летие.

Публикация быстро разлетелась по Сети, и всего за несколько дней мальчику пришло более трех тысячи открыток и подарков со всего мира, в том числе из Катара, США и Чили. Обращений было так много, что к дому семьи приехал почтовый фургон, который был полностью забит письмами только для ребёнка.

Мать Риса, Таня, поведала, что мальчик очень счастлив. Вместе со своим другом он внимательно читает каждую открытку.

"Это безумие. Мне пришли тысячи сообщений на Facebook, люди приходят к нашей двери и несут открытки, приехал целый фургон с посланиями для Риса", — рассказала британка.

Женщина поблагодарила всех, кто смог поддержать ее ребёнка.