Голосуем! Выбери лучший гол месяца в чемпионате Латвии!

Эдуард Тиденберг ("Вентспилс")

24 августа Тиденберг отметился точным дальним ударом на 63-й минуте матча "Вентспилс" - "Лиепая". Гол Тиденберга помог "жёлто-синим" одержать победу в курземском дерби со счётом 2:1.

Для 24-летнего футболиста этот гол стал вторым в нынешнем сезоне "Вирслиги".

Неманья Белакович ("Спартак")

26 августа юрмальский "Спартак" одолел на выезде "Даугавпилс" (3:2), а один из мячей забил Белакович, который мастерски отправил мяч в верхний угол ворот.

В этом матче Белакович отличился дважды. Всего же на счету футболиста 8 голов в чемпионате Латвии.

Сергей Ерёменко ("Спартак")

В вышеупомянутом матче "Спартака" и "Даугавпилса" счёт открыл другой юрмальский футболист - Сергей Ерёменко, который на 10-й минуте пробил слёту и отправил мяч в ворота.

20-летний финский футболист в этом сезоне в "Вирслиге" провёл всего 3 матча и забил один гол.

Роман Дебелко ("Рига")

25 августа Дебелко отличился в матче против юрмальского "Спартака". В этом матче 26-летний украинец оформил хет-трик за 30 минут. Матч "Риги" и "Вентспилса" завершился со счётом 4:2 в пользу действующего чемпиона.

На счету Дебелко, который перешёл в "Ригу" в июне, четыре гола в пяти матчах.

Тосин Айегун ("Вентспилс")

18 августа "Вентспилс" со счётом 3:0 обыграл РФШ, а дубль в этом матче оформил Тосин Айегун. Нигерийский футболист технично обманул соперника и левой ногой отправил мяч в ворота.

21-летний Айегун в этом сезоне забил 11 голов в чемпионате Латвии и в данный момент является лидером в списке бомбардиров. Стоит отметить, что Айегун совсем недавно покинул "Вентспилс" и продолжит карьеру в швейцарском "Цюрихе".