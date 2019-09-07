Все больше латвийцев считают наиболее престижной работу в филиалах западных компаний

В Латвии за год увеличилась доля людей, которые более высоко ценят работу в филиалах западных компаний, чем на местных предприятиях, свидетельствуют данные опроса SKDS.
Опрос показывает, что 51% респондентов считают работу в филиалах западных компаний более престижной. Это на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году, когда так считали 47% респондентов.
Работу на местных предприятиях считают престижной 38% участников опроса, что на один процентный пункт меньше, чем в прошлом году.
На три процентных пункта уменьшилось число людей, которым трудно отдать предпочтение работе в местной или иностранной компании.