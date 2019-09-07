Сб, 7.09.2019
У всех есть такое мнение, что тем, кто приговорен к пожизненному заключению, нечего терять. Но нам, пожизненно осужденным, есть что терять больше других. Улдис Луянс, приговоренный к пожизненному лишению свободы
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Все больше латвийцев считают наиболее престижной работу в филиалах западных компаний

Все больше латвийцев считают наиболее престижной работу в филиалах западных компаний

Рукопожатие

ФОТО: pixabay.com

В Латвии за год увеличилась доля людей, которые более высоко ценят работу в филиалах западных компаний, чем на местных предприятиях, свидетельствуют данные опроса SKDS.

Опрос показывает, что 51% респондентов считают работу в филиалах западных компаний более престижной. Это на 4 процентных пункта больше, чем в прошлом году, когда так считали 47% респондентов.

Работу на местных предприятиях считают престижной 38% участников опроса, что на один процентный пункт меньше, чем в прошлом году.

На три процентных пункта уменьшилось число людей, которым трудно отдать предпочтение работе в местной или иностранной компании.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ