Фото: В Риге проходит Baltā nakts 2019

В субботу, 7 сентября, в Риге проходит ежегодный Форум современной культуры Baltā nakts ("Белая ночь"). Смотрите фото!
В этом году в программу включено свыше 50 мероприятий. Это не только концерты и спектакли, но также и всевозможные перфоромансы, видеоинсталяции, выставки, поэтические чтения и художественные проекты.
Галерея: В Риге проходит ежегодный Форум современной культуры Baltā nakts ("Белая ночь").
Центральные мероприятия проходят в Риге, Старом городе, квартале Таллинас, Пардаугаве, Плявниеках и в других местах.