Вс, 8.09.2019
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Фото: В Риге проходит Baltā nakts 2019

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В субботу, 7 сентября, в Риге проходит ежегодный Форум современной культуры Baltā nakts ("Белая ночь"). Смотрите фото!

В этом году в программу включено свыше 50 мероприятий. Это не только концерты и спектакли, но также и всевозможные перфоромансы, видеоинсталяции, выставки, поэтические чтения и художественные проекты.

Галерея: В Риге проходит ежегодный Форум современной культуры Baltā nakts ("Белая ночь").

Центральные мероприятия проходят в Риге, Старом городе, квартале Таллинас, Пардаугаве, Плявниеках и в других местах.

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