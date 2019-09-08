Хабиб задушил Дастина Порье и победил в третьем раунде

Поединок Порье и Нурмагомедова прошёл с явным преимуществом россиянина, который уже в первом раунде провёл тейкдауны и попытался провести удушающие приёмы.

В начале второй пятиминутки американцу удалось навязать Хабибу бой в стойке и даже несколько раз попасть сопернику в голову, но вскоре Нурмагомедов вновь совершил тейкдаун и доминировал до конца раунда. Отметим, что в ходе второго раунда у американца открылось серьёзное рассечение возле глаза.

В третьем раунде Хабиб наконец-то смог провести удушающий приём и одержать досрочную победу. Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно защитил титул. Теперь на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Порье лишился пояса временного чемпиона и у него прервалась серия из пяти побед подряд. Это поражение стало первым для американца с 2016 года.

Khabib Nurmagomedov is 28-0 and 12-0 in the UFC. Furthermore, he's bullied the best in the sport's deepest division. Outside of a fleeting, second-round burst, the same applied to Dustin Poirier - a top-five pound-for-pounder in my opinion. Khabib is the best around, no question. pic.twitter.com/CPBbWiMspT — Kyle Johnson (@VonPreux) September 7, 2019