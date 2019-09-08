Вс, 8.09.2019
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Хабиб задушил Дастина Порье и победил в третьем раунде

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье

ФОТО: Mahmoud Khaled/AP/Scanpix

7 сентября в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном поединке вечера Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона лёгкого дивизиона второй раз в карьере.

Поединок Порье и Нурмагомедова прошёл с явным преимуществом россиянина, который уже в первом раунде провёл тейкдауны и попытался провести удушающие приёмы.

В начале второй пятиминутки американцу удалось навязать Хабибу бой в стойке и даже несколько раз попасть сопернику в голову, но вскоре Нурмагомедов вновь совершил тейкдаун и доминировал до конца раунда. Отметим, что в ходе второго раунда у американца открылось серьёзное рассечение возле глаза.

В третьем раунде Хабиб наконец-то смог провести удушающий приём и одержать досрочную победу. Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно защитил титул. Теперь на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Порье лишился пояса временного чемпиона и у него прервалась серия из пяти побед подряд. Это поражение стало первым для американца с 2016 года.

Сообщается, что в следующем поединке Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс в лёгком весе против американца Тони Фергюсона. Об этом ESPN сказал президент UFC Дэйна Уайт, который отметил, что Фергюсон является следующим в очереди.

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