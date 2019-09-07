Королевский шик по-латвийски, или Стиль гостей "Рижского бала 2019" с акцентом на балет

7 сентября в столице Латвии прошло одно из самых грандиозных культурных событий в жизни страны - "Рижский бал 2019". В этом году его патронесса Натали Тумшевиц-Эргле и ее творческая команда значительно расширили программу, поскольку бал был приурочен к празднованию 100-летия латвийского балета.