Вс, 8.09.2019
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Королевский шик по-латвийски, или Стиль гостей "Рижского бала 2019" с акцентом на балет
Фото

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

7 сентября в столице Латвии прошло одно из самых грандиозных культурных событий в жизни страны - "Рижский бал 2019". В этом году его патронесса Натали Тумшевиц-Эргле и ее творческая команда значительно расширили программу, поскольку бал был приурочен к празднованию 100-летия латвийского балета.

"Рижский бал" - ежегодное международное мероприятие, основными целями которого являются возрождение ценностей классической европейской и традиционной латвийской культуры, популяризация Риги и Латвии в мире, а также помощь молодым, талантливым музыкантам.

Смотрите фото с великолепного бала!

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