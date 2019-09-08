Наряд дня: стильная испанка Летиция в королевском синем с цветами

Королева-консорт Испании Летиция на днях посетила Forum About Disability в Мадриде. 46-летняя супруга Филиппа VI, давно признанная иконой стиля не только в своей стране, но и в мире, в очередной раз отдала предпочтение наряду в синей цветовой гамме.