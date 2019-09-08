Наряд дня: стильная испанка Летиция в королевском синем с цветами
Королева-консорт Испании Летиция на днях посетила Forum About Disability в Мадриде. 46-летняя супруга Филиппа VI, давно признанная иконой стиля не только в своей стране, но и в мире, в очередной раз отдала предпочтение наряду в синей цветовой гамме.
Обворожительная Летиция предстала перед публикой в синей рубашке и нежно-голубой юбке Carolina Herrera с россыпью цветов по низу и тонким ремешком на талии.
Восхитительный образ в оттенках королевского синего дополнили туфли с открытой пяткой, клатч и даже серьги в тон.
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