Вс, 8.09.2019
В серии интервью "Человек за решеткой" TVNET предлагает исследование личности осужденного через реконструкцию его жизни - начиная с детства, и заканчивая моментом совершения преступления и его сегодняшним бытом в стенах тюрьмы. Команда TVNET

Наряд дня: стильная испанка Летиция в королевском синем с цветами
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Королева-консорт Испании Летиция на днях посетила Forum About Disability в Мадриде. 46-летняя супруга Филиппа VI, давно признанная иконой стиля не только в своей стране, но и в мире, в очередной раз отдала предпочтение наряду в синей цветовой гамме.

Обворожительная Летиция предстала перед публикой в синей рубашке и нежно-голубой юбке Carolina Herrera с россыпью цветов по низу и тонким ремешком на талии.

Восхитительный образ в оттенках королевского синего дополнили туфли с открытой пяткой, клатч и даже серьги в тон.

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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