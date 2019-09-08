Сотрудники VUGD спасли четырех человек из болота

Около 15 часов сотрудники VUGD выехали на вызов в Абельскую волость, где четыре человека заблудились на болоте. Прибыв, на место происшествия, пожарные использовали сигнал автомобиля и, поддерживая разговор с пострадавшими по телефону, указали попавшим в беду людям правильное направление для выхода из болота.

VUGD призывает жителей не забывать о безопасности, при походе в лес или на болоте.

"Если вы заблудились на болоте, пока искали дорогу назад, тщательно проверьте каждое место, куда собираетесь ступить, лучше всего это делать с помощью большой палки. Если вы все же упали болото или бочаг", - подчеркнула Палкавниеце.