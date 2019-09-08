Вс, 8.09.2019
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Сотрудники VUGD спасли четырех человек из болота

Болото. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 7 сентября, в Абельской волости Екабпилсского края спасатели помогли четырем людям выбраться из болота, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце. 

Около 15 часов сотрудники VUGD выехали на вызов в Абельскую волость, где четыре человека заблудились на болоте. Прибыв, на место происшествия, пожарные использовали сигнал автомобиля и, поддерживая разговор с пострадавшими по телефону, указали попавшим в беду людям правильное направление для выхода из болота. 

VUGD призывает жителей не забывать о безопасности, при походе в лес или на болоте. 

"Если вы заблудились на болоте, пока искали дорогу назад, тщательно проверьте каждое место, куда собираетесь ступить, лучше всего это делать с помощью большой палки. Если вы все же упали болото или бочаг", - подчеркнула Палкавниеце. 

В целом за минувшие сутки служба получила 56 вызовов, 28 из которых были связаны с тушением пожаров, 14 - со спасательными работами. Между тем 14 вызовов оказались ложными. 

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