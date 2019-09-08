Серена Уильямс проиграла в четвёртом финале "Большого шлема" подряд

Матч между теннисистками продолжался 1 час 39 минут и завершился со счётом 6:3, 7:5. За это время Андрееску сделала 5 эйсов, шесть брейков и трижды ошиблась при подаче. Уильямс девять раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и допустила восемь двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Андрееску.

"В этом году исполнились все мои мечты. Мне предоставилась возможность сразиться с Сереной - легендой нашего вида спорта. Это было потрясающе. Знаю, что болельщики на стадионе хотели победы Серены, так что хочу попросить у них прощения", - рассказала Андрееску в интервью на корте.

За победу на US Open Андрееску заработала 2000 рейтинговых очков и 3,85 миллиона долларов. Отметим, что канадка в начале года не входила в топ-150, а по итогам US Open станет пятой ракеткой мира. В этом году Андрееску выиграла 92% матчей - 45:4.

"Я определённо могла показать более качественную игру. Быть Сереной, в конце концов. Сегодня её на корте не было. Нужно добиться того, чтобы в финалах "Шлемов" она всё же появлялась", - прокомментировала своё поражение Уильямс.