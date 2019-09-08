Вс, 8.09.2019
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Француженка совершила суицид из-за Brexit

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Brexit

ФОТО: Reuters/AFP/AP/EPA/Scanpix

В Великобритании пожилая француженка совершила самоубийство из-за Brexit. Женщина прожила в Соединенном Королевстве 50 лет. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail. 

В марте незадолго до первоначального срока выхода Британии из Евросоюза 76-летняя Франс Мари-Луиза Дэвис вышла из своего дома, спустя два дня ее труп был обнаружен в затопленном поле. 

Следствие установило, что пенсионерка совершила самоубийство на почве волнения по поводу Brexit и смерти любимого питомца. 

Сообщается, что Дэвис страдала от депрессии. Между тем ее муж, 74-летний британец Питер уверен, что одной из главных причин для суицида пенсионерки стало именно беспокойство из-за Brexit. 

Изначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, однако теперь дата Brexit перенесена на 31 октября. 

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