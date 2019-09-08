Француженка совершила суицид из-за Brexit

В марте незадолго до первоначального срока выхода Британии из Евросоюза 76-летняя Франс Мари-Луиза Дэвис вышла из своего дома, спустя два дня ее труп был обнаружен в затопленном поле.

Следствие установило, что пенсионерка совершила самоубийство на почве волнения по поводу Brexit и смерти любимого питомца.

Сообщается, что Дэвис страдала от депрессии. Между тем ее муж, 74-летний британец Питер уверен, что одной из главных причин для суицида пенсионерки стало именно беспокойство из-за Brexit.