Француженка совершила суицид из-за Brexit

В Великобритании пожилая француженка совершила самоубийство из-за Brexit. Женщина прожила в Соединенном Королевстве 50 лет. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
В марте незадолго до первоначального срока выхода Британии из Евросоюза 76-летняя Франс Мари-Луиза Дэвис вышла из своего дома, спустя два дня ее труп был обнаружен в затопленном поле.
Следствие установило, что пенсионерка совершила самоубийство на почве волнения по поводу Brexit и смерти любимого питомца.
Сообщается, что Дэвис страдала от депрессии. Между тем ее муж, 74-летний британец Питер уверен, что одной из главных причин для суицида пенсионерки стало именно беспокойство из-за Brexit.
Изначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, однако теперь дата Brexit перенесена на 31 октября.