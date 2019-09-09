Медики рассказали, кому категорически противопоказано мясо

Сегодня многие отказываются от мяса по идеологическим соображениям, выбирая вегетарианство, однако, как выяснилось, некоторым людям этот продукт противопоказан по состоянию здоровья.
На страницах издания "Вечерняя Москва" ведущие московские врачи-диетологи объяснили, кому не следует употреблять в пищу красное мясо. Так, по словам нутрициолога Натальи Прохоровой, мясо может быть противопоказано при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ.
В частности, употребление мяса должно контролироваться при подагре - метаболическом заболевании, при котором не выводится должным образом мочевая кислота.
В результате и кристаллы мочевой кислоты, и моноурата откладывается в тканях, провоцируя возникновение сильных болей.
Специалист отметила, что в этом случае больным назначается специальная диета. Но если продукты распада красного мяса откладываются в суставах, то оно (мясо) становится противопоказанным и должно быть полностью исключено из рациона. Допускается лишь немного нежирной курятины или индейки.
Врач добавила, что
если человек здоров, то мясо в его рационе должно присутствовать. Здоровый организм требует полноценного питания, и принудительный отказ от мяса для него вреден.
В свою очередь, о противопоказаниях в связи с употреблением мяса рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она напомнила, что бывают случаи индивидуальной непереносимости продукта. Но они единичны и выявляются обычно еще в раннем возрасте.
Специалист пояснила, при каких нарушениях мясо должно употребляться с соблюдением особых правил.
"При повышенном холестерине, сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендуется растительная диета. Белки оставляют, но исключают плохо перевариваемые продукты, насыщенные жирами.
Жирная говядина, свинина исключаются. Оставляют куриные грудки, нежирного кролика, диетическое мясо", - сообщила специалист.