Медики рассказали, кому категорически противопоказано мясо

На страницах издания "Вечерняя Москва" ведущие московские врачи-диетологи объяснили, кому не следует употреблять в пищу красное мясо. Так, по словам нутрициолога Натальи Прохоровой, мясо может быть противопоказано при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ.

В частности, употребление мяса должно контролироваться при подагре - метаболическом заболевании, при котором не выводится должным образом мочевая кислота.

В результате и кристаллы мочевой кислоты, и моноурата откладывается в тканях, провоцируя возникновение сильных болей.

Специалист отметила, что в этом случае больным назначается специальная диета. Но если продукты распада красного мяса откладываются в суставах, то оно (мясо) становится противопоказанным и должно быть полностью исключено из рациона. Допускается лишь немного нежирной курятины или индейки.

Врач добавила, что

если человек здоров, то мясо в его рационе должно присутствовать. Здоровый организм требует полноценного питания, и принудительный отказ от мяса для него вреден.

В свою очередь, о противопоказаниях в связи с употреблением мяса рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она напомнила, что бывают случаи индивидуальной непереносимости продукта. Но они единичны и выявляются обычно еще в раннем возрасте.

Специалист пояснила, при каких нарушениях мясо должно употребляться с соблюдением особых правил.

"При повышенном холестерине, сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендуется растительная диета. Белки оставляют, но исключают плохо перевариваемые продукты, насыщенные жирами.