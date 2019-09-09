Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года
Василиса Володина - один из самых популярных астрологов в России. Ее рекомендации и советы помогут вам стать удачливее на этой неделе, побороть беспомощность, если она вдруг постучит в ваши двери, и найти мотивацию.
Порой привлечь желаемое в свою жизнь нам помогает правильный настрой.В целом грядущая неделя отметится стабильностью, но только до пятницы. Выходные могут выдаться весьма необычными и непредсказуемыми.
Овен
У каждого человека есть темные и светлые черты характера. Разумеется, звезды хотят, чтобы каждый показывал себя только с лучшей стороны. Особенно это коснется Овнов.
Пришло время продемонстрировать окружающим свои лучшие качества. Это идеальное время для принятия важных решений и оказания помощи друзьям и коллегам.
Овнам нужно осторожнее подходить к вопросам, связанным с долгосрочным планированием. Лучше сфокусировать свое внимание не решении текущих проблем, не сильно углубляясь в будущее. Если придется строить планы, то нужно держать их в тайне от всех. Уходить внутрь себя тоже не стоит - самоанализ и самокопания ни к чему хорошему не приведут.
Телец
В первые пять дней этой недели Тельцам желательно сфокусироваться на делах, работе и покупках. Пятница станет идеальным временем для переговоров и принятия серьезных решений. Все самые важные дела в будние дни Тельцам лучше решать максимально собранными и осторожными. Негативные эмоции могут лишить этих людей энтузиазма и творческой энергии, которая так им нужна.
Выходные станут идеальным временем для любви, ярких эмоций, активного отдыха и новых начинаний.
Можно просто абстрагироваться от всего вокруг и остаться в уединении дома, если того потребует сердце. Положительными станут новые знакомства, флирт и романтика.
Близнецы
На выходных Близнецам звезды и планеты рекомендуют не привлекать к себе лишнее внимание. В трудные моменты желательно следовать зову своего сердца. Интуиция Близнецов станет их сильнейшим оружием против любых неурядиц.
Если Вселенная припасет для представителей данного знака что-то новое, не стоит этому противиться - будь то интересный человек или полезная и важная мысль, идея, озарение.
Работа станет продуктивнее - это будет время поиска новых источников дохода. Можно менять место работы или должность, начинать обучение и повышать квалификацию. Некоторым Близнецам покажется, что в жизни наступила черная полоса, но это не так. Любые трудности, которые произойдут в период с 9 по 15 сентября, проведут этих людей через тернии к звездам.
Рак
Ракам стоит всерьез задуматься о том, что делает их счастливыми. Вполне возможно, они упускают из вида нечто важное.
Главное сейчас - не принимать необдуманных решений, не проявлять импульсивность и агрессию.
Если окружающие будут провоцировать Раков на эмоции и негатив, не стоит идти у них на поводу. Возможно, пришло время для того, чтобы просто побыть в уединении.
Отвечать негативом на негатив сейчас - худшая из идей. Люди могут быть очень мстительными и злопамятными, особенно в самом начале недели.
Лев
С энергетической точки зрения у Львов не будет ярко выраженных негативных и позитивных дней. Планеты и звезды сейчас очень стабильны, поэтому
от жизни можно не ожидать резких поворотов. Если произойдет что-нибудь нехорошее, не стоит рвать и метать - лучше разобраться во всем, прежде чем ругаться и нервничать.
Это прекрасная неделя для совершения покупок, для работы и повышенной активности в делах, связанных с финансами. Звезды советуют не зацикливаться на себе, ведь эгоизм до добра не доводит. Лучше потратить немного времени на близких и друзей, чтобы это добро вернулось потом в двойном размере.
Дева
Уже с понедельника Дев ожидают позитив и удача. Планеты будут очень созидательными и гармоничными вплоть до пятницы, а потом немного сдадут свои позиции.
Пришло время для самоанализа и поиска энтузиазма и мотивации.
Как в любви, так и в делах в рабочие дни представителям этого знака Зодиака нужно действовать - соглашаться на командировки, смену обстановки, новые обязанности.
Не стоит долго думать - желательно принимать решения максимально быстро. На выходных подобная стремительность и динамика не принесут плодов. Лучше как следует отдохнуть вместе с близкими или в уединении.
Весы
Вполне возможно, что Весам придется сделать важный выбор на этой неделе. Лучше не торопиться, а собрать больше сведений.
Иногда нужно просто нажать на паузу и подождать, чтобы увидеть все самое важное. Есть вероятность того, что на этой неделе кто-то предложит Весам нечто новое и интересное.
В выходные энергетика планет станет более созидательной, что хорошо скажется на смене обстановки, поисках второй половинки, примирении. Полезными станут новые начинания, романтика. Представителей этого знака ожидают новые известия, улучшение настроения.
Скорпион
Иногда счастье не в приобретении чего-то, а в избавлении от лишнего и ненужного. Планеты и звезды откроют Скорпионам новые двери и помогут закрыть старые.
Это значит, что новые начинания должны стать приоритетными, но до того лучше завершить важные проекты, довести до конца дела, которые больше нельзя откладывать.
В будни желательно комбинировать труд и отдых, а не пытаться халтурить или погружаться с головой в дела, которые надоели. Скорпионы смогут повысить уверенность в себе, повести за собой людей, стать лидерами. Многих представителей этого знака зодиакального круга ждет повышение в должности или успехи в делах.
Стрелец
Стрельцам необходимо создать благоприятную энергетику в доме. Звезды и планеты сделают их родные стены местом силы, которое желательно поддерживать в порядке и в надлежащем состоянии. Положение звезд говорит о том, что
пришло время для самостоятельности. Все важные дела желательно решать в одиночку. Эта тактика поможет Стрельцам преуспеть не только в делах, но и в любви.
Во всем, что касается амурных дел, желательно принимать решения, основываясь на фактах или интуиции, но никак не на эмоциях. Поспешные выводы или неправильные действия могут обидеть вторую половинку. Необходимо во всем искать компромиссы, иначе не избежать недопонимания, ссор и конфликтов.
Козерог
Если Козероги над чем-то будут усердно трудиться, это позволит им преуспеть в чем угодно. Многим представителям этого знака Зодиака удастся найти себя в жизни, обрести уверенность в себе.
Ближе к выходным звезды могут заставить их показать всему миру свою темную сторону. Она есть у всех, но сейчас Козерогам лучше держать все плохое при себе.
Начало недели грозит опасностями. Понедельник млжет стать днем, полным разнообразных мелких разочарований. Негатив - явление временное, которое всегда имеет начало и конец, но обладает и долгим "послевкусием", отражающимся на удаче в целом. Так что в понедельник лучше абстрагироваться от всего, что раздражает и действует на нервы.
Водолей
Водолеям звезды советуют искать удачу и успех среди людей. Нужно больше общаться с окружающими, но остерегаться энергетических вампиров и манипуляторов, которые не упустят возможности воспользоваться добротой и отзывчивостью представителей данного знака зодиакального круга.
В этот период могут появиться новые друзья, а также просто люди, в которых можно влюбиться, к которым можно привыкнуть без страха перед возможным разочарованием.
На этой неделе Водолеи смогут начать важное дело либо завершить что-то, что освободит их от неприятных мыслей и проблем. Можно даже начать жизнь с чистого листа. Все встанет на свои места, выйдет на новый уровень. Звезды помогут Водолеям преуспеть в чем-то крайне важном - в учебе, делах, работе или в любви. Удача будет с ними всю неделю, так что не время расслабляться.
Рыбы
Рыбы могут быть довольно впечатлительными. Не нужно расценивать все, что происходит вокруг, слишком лично. Любые неурядицы, которые будут иметь место, окажутся быстротечными и недостойными того, чтобы тратить на них внимание, время и нервы.
Лучше сфокусироваться на чем-то позитивном, хорошем и добром, например, на общении с близкими, отдыхе, релаксации. А еще - избегать переживаний и не таить в себе обиды.
Пришло также время подумать о себе, полюбить себя. На выходных сила слова и мысли поможет изменить будущее, породить в себе новую мотивацию и обрести уверенность. Звезды и планеты станут очень созидательными для Рыб, поэтому любые дела будут спориться, все будет получаться на раз-два.
Эксперты dailyhoro.ru советуют избавиться от опасных негативных программ, которые успели накопиться за первые дни осени. Наступление холодов и прощание с летом не должны отражаться на вашем настроении, ведь жизнь продолжается.