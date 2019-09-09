Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Порой привлечь желаемое в свою жизнь нам помогает правильный настрой.В целом грядущая неделя отметится стабильностью, но только до пятницы. Выходные могут выдаться весьма необычными и непредсказуемыми.

Овен

У каждого человека есть темные и светлые черты характера. Разумеется, звезды хотят, чтобы каждый показывал себя только с лучшей стороны. Особенно это коснется Овнов.

Пришло время продемонстрировать окружающим свои лучшие качества. Это идеальное время для принятия важных решений и оказания помощи друзьям и коллегам.

Овнам нужно осторожнее подходить к вопросам, связанным с долгосрочным планированием. Лучше сфокусировать свое внимание не решении текущих проблем, не сильно углубляясь в будущее. Если придется строить планы, то нужно держать их в тайне от всех. Уходить внутрь себя тоже не стоит - самоанализ и самокопания ни к чему хорошему не приведут.

Телец

В первые пять дней этой недели Тельцам желательно сфокусироваться на делах, работе и покупках. Пятница станет идеальным временем для переговоров и принятия серьезных решений. Все самые важные дела в будние дни Тельцам лучше решать максимально собранными и осторожными. Негативные эмоции могут лишить этих людей энтузиазма и творческой энергии, которая так им нужна.

Выходные станут идеальным временем для любви, ярких эмоций, активного отдыха и новых начинаний.

Можно просто абстрагироваться от всего вокруг и остаться в уединении дома, если того потребует сердце. Положительными станут новые знакомства, флирт и романтика.

Близнецы

На выходных Близнецам звезды и планеты рекомендуют не привлекать к себе лишнее внимание. В трудные моменты желательно следовать зову своего сердца. Интуиция Близнецов станет их сильнейшим оружием против любых неурядиц.

Если Вселенная припасет для представителей данного знака что-то новое, не стоит этому противиться - будь то интересный человек или полезная и важная мысль, идея, озарение.

Работа станет продуктивнее - это будет время поиска новых источников дохода. Можно менять место работы или должность, начинать обучение и повышать квалификацию. Некоторым Близнецам покажется, что в жизни наступила черная полоса, но это не так. Любые трудности, которые произойдут в период с 9 по 15 сентября, проведут этих людей через тернии к звездам.

Рак

Ракам стоит всерьез задуматься о том, что делает их счастливыми. Вполне возможно, они упускают из вида нечто важное.

Главное сейчас - не принимать необдуманных решений, не проявлять импульсивность и агрессию.

Если окружающие будут провоцировать Раков на эмоции и негатив, не стоит идти у них на поводу. Возможно, пришло время для того, чтобы просто побыть в уединении.

Отвечать негативом на негатив сейчас - худшая из идей. Люди могут быть очень мстительными и злопамятными, особенно в самом начале недели.

Лев