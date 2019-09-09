Пн, 9.09.2019
Женщины вспоминают, что еще лет 10 назад электричество в Грузии было редкостью. "Новый год встречали при свечах. Учились тоже. Саакашвили привел все в порядок. До него пенсия была 30 лари (10 евро), теперь 200 лари (100 евро). Сильно поднял экономику. Он придет снова, так он говорит". Янис Вингрис, журналист TVNET

Как звезды провели свои выходные: Лобода, Билан, Серябкина и другие

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial//serebro_official/коллаж Русский TVNET

Еженедельно Русский TVNET предлагает читателям узнать, чем занимались знаменитости на этих выходных. Самые новые моменты из жизни звезд смотрите в нашей фотоподборке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home sweet home 🛫 какая вам нра?))

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Blue KK BY @deadann 🦋

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🐒🐒 #большетанцев

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❤️

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🕊А вы верите в приметы? #ЯнаКошкина

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🍂🍁

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🌃

A post shared by Viktoriya Korotkova (@korotkova_viktoriya) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is beautiful!

A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтра надо выехать на работу.

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С вариантом выложить красивое, смонтированное видео вечером сразу пошло что-то не так, потому что Гектор только заснул , а я хоть и снесла все красивые видео с концерта в IMovie , но сил смонтировать , что то приличное уже просто нет ))) Вы уж меня простите ) Но я сегодня чуть посплю , а завтра все смонтирую и выложу ! Классный был сегодня концерт. Спасибо ВАМ ! Мы растём и развиваемся каждую минуту , мы это #sedokovateam и я очень горжусь каждым из нас. И даже немножечко собой, а почему ? Завтра обязательно вам расскажу, а пока серия любимого сериала и спать 🤗Обнимаю 💋

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magic girls 😘

A post shared by MARUV (@maruvofficial) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💝С международным днём рыжих!💝 Древние греки считали, что рыжие превращаются после смерти в вампиров. 😆 . Первый человек на Земле был рыжим. 🧐 . Социальный опрос людей с рыжими волосами показал, что 71% из них считают себя смелыми.💪 . Рыжие волосы не седеют, подобно волосам другого цвета. Рыжие с возрастом становятся блондинами, а потом их волосы белеют 😭 . Рыжая женщина считается особо темпераментной, но миф об особой нервозности золотоволосых людей не подтвержден. 😌 . С праздником нас! Рыжие - сила, мощь, любовь! ♥️♥️♥️

A post shared by Юлия Савичева (@yuliasavicheva) on

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