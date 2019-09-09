Как звезды провели свои выходные: Лобода, Билан, Серябкина и другие

Еженедельно Русский TVNET предлагает читателям узнать, чем занимались знаменитости на этих выходных. Самые новые моменты из жизни звезд смотрите в нашей фотоподборке.
Время зафиналить розыгрыш пригласительных 1+1 на премию «Дай пять»! Выбирала рандомно, чтобы все было максимально честно. Поздравляю @ami.mgm, @kate_kerro и @____laurelmoon____! Увидимся 10 сентября ✨✨✨ А пока... Голосуйте за меня по ссылке в сторис. И классного всем воскресенья. Целую. #molly
С вариантом выложить красивое, смонтированное видео вечером сразу пошло что-то не так, потому что Гектор только заснул , а я хоть и снесла все красивые видео с концерта в IMovie , но сил смонтировать , что то приличное уже просто нет ))) Вы уж меня простите ) Но я сегодня чуть посплю , а завтра все смонтирую и выложу ! Классный был сегодня концерт. Спасибо ВАМ ! Мы растём и развиваемся каждую минуту , мы это #sedokovateam и я очень горжусь каждым из нас. И даже немножечко собой, а почему ? Завтра обязательно вам расскажу, а пока серия любимого сериала и спать 🤗Обнимаю 💋
Сегодня @infiniti_russia не ездит по городу, она буквально летает - у нас сегодня 4 площадки (одна в Коломне 😱), и нигде нельзя опаздывать. Основной вихрь великолепия в честь ДР родного города. Москва, я люблю тебя! Но ты и так это знаешь, что уж там! Ведь пока, слава Богу, это взаимно! 😭♥️ #infinitiqx80 #nike
Так вот - эта девушка действительно огонь 🔥 , и полностью на своём месте, ведь ты уверенность , музыка и полностью ей поглощена !!! Я тащусь от таких как ты ! !!! я бы только и желал тебе @klavacoca высот и новых невероятных открытий !!! Ты творческая единица !!!!!!!!!!!!! #клавакока #билан #димабилан
💝С международным днём рыжих!💝 Древние греки считали, что рыжие превращаются после смерти в вампиров. 😆 . Первый человек на Земле был рыжим. 🧐 . Социальный опрос людей с рыжими волосами показал, что 71% из них считают себя смелыми.💪 . Рыжие волосы не седеют, подобно волосам другого цвета. Рыжие с возрастом становятся блондинами, а потом их волосы белеют 😭 . Рыжая женщина считается особо темпераментной, но миф об особой нервозности золотоволосых людей не подтвержден. 😌 . С праздником нас! Рыжие - сила, мощь, любовь! ♥️♥️♥️