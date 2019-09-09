Пн, 9.09.2019
Женщины вспоминают, что еще лет 10 назад электричество в Грузии было редкостью. "Новый год встречали при свечах. Учились тоже. Саакашвили привел все в порядок. До него пенсия была 30 лари (10 евро), теперь 200 лари (100 евро). Сильно поднял экономику. Он придет снова, так он говорит". Янис Вингрис, журналист TVNET

Большинство латвийских банков прекращают использование кодовых карт

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Большинство латвийских банков с сегодняшнего дня прекращают использование кодовых карт, сообщили агентству LETA в Ассоциации финансовой отрасли.

"Напоминаем, что клиенты банков должны тщательно ознакомиться с политикой своего банка в использовании кодовых карт", - сказали в ассоциации.

Как показывают обобщенные данные ассоциации, в июне 2019 года самым популярным средством авторизации банковских клиентов было приложение в смартфоне, которое использовали 57%, 25% клиентов предпочитали кодовые карты, а 17,5% - калькуляторы кодов.

14 сентября вступает в силу новый регламент Еврокомиссии о технических стандартах безопасной аутентификации пользователя, сообщили в Ассоциации финансовой отрасли.

Например, кодовые карты Swedbank и SEB banka сегодня можно использоваться для авторизации последний день. Затем при помощи карт больше нельзя будет войти в интернет-банк, на портал latvija.lv, в систему электронного декларирования и др.

Пользователям смартфонов доступны приложения Smart-ID, Google Authenticator, Mobilescan, а клиенты, у которых нет смартфонов, могут приобрести калькулятор кодов.

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