Большинство латвийских банков прекращают использование кодовых карт

"Напоминаем, что клиенты банков должны тщательно ознакомиться с политикой своего банка в использовании кодовых карт", - сказали в ассоциации.

Как показывают обобщенные данные ассоциации, в июне 2019 года самым популярным средством авторизации банковских клиентов было приложение в смартфоне, которое использовали 57%, 25% клиентов предпочитали кодовые карты, а 17,5% - калькуляторы кодов.

Например, кодовые карты Swedbank и SEB banka сегодня можно использоваться для авторизации последний день. Затем при помощи карт больше нельзя будет войти в интернет-банк, на портал latvija.lv, в систему электронного декларирования и др.