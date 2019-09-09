В России прошёл единый день голосования. Главное

8 сентября в России прошёл единый день голосования. В Москве выбрали депутатов Мосгордумы, в Санкт-Петербурге и ещё в 18 регионах — губернатора, также в остальных субъектах был определён состав местных парламентов, муниципальных глав и депутатов. На губернаторских выборах победу одержали кандидаты от власти, однако день не прошёл без сюрпризов.
Оппозиционеры держат первенство в 19 одномандатных округах Москвы, а в Законодательном собрании Хабаровского края "Единая Россия" смогла получить только два кресла из 36.
Русский TVNET подводит итоги и рассказывает, как всё прошло!
Власть проиграла выборы в Хабаровском крае
Самый внезапный результат оказался на выборах в парламент Хабаровского края. В новом составе законодательной думы края "Единая Россия" получила только два мандата из 36, пишет "Медуза".
32 кресла достались выдвиженцам ЛДПР, ещё два — КПРФ. Регионом руководит Сергей Фургал, который ещё будучи кандидатом от ЛДПР, в 2018 году на волне протестов победил в губернаторских выборах, в результате чего за год он превратился в самого популярного политика края.
Первые результаты на выборах в Мосгордуму
Согласно предварительной информации, в 19 из 45 округах на выборах в Мосгордуму лидерство держат представители системной оппозиции, пишет "Медуза".
Среди них есть кандидаты, за которых в рамках "умного голосования" призывал отдавать голоса оппозиционер Алексей Навальный.
В прокремлевском Фонде развития гражданского общества отказались публиковать результаты экзит-поллов, сославшись на то, что многие не решились сказать, за кого отдали свои голоса на выборах.
Провластные кандидаты лидируют на всех губернаторских выборах
Согласно данным экзит-поллов, нынешние врио губернаторов уверенно побеждают в 15 из 16 регионов, где прошли выборы.
Согласно предварительным результатам, которые были распространены Мосгоризбиркомом, явка на выборах в Москве составила 21,66%.
Данный показатель на 0,64% выше, чем на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году, пишет DW.
На выборах в Санкт-Петербурге несколько раз аномально подскочила явка
На выборах в Петербурге несколько раз аномально подскочила явка, сообщила "Медуза".
До закрытия участков в 20:00 там проголосовали 41,62% избирателей, хотя до 18:00 было зафиксировано только 23,69%.
Получается, что за два часа участие в голосовании приняло столько же людей, сколько и за 10 часов.
Политолог Александр Кынев считает, что такие скачки говорят о фальсификациях.
"Это фальсификация в чистом виде, — заявил он. — Такого скачка не может быть, потому что не может быть в реальности никогда", - приводит его слова "Медуза".
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова утверждает, что серьезных нарушений, из-за которых могут под сомнение быть подставлены результаты голосования, не зафиксировано, пишет Snob.
Согласно информации ЦИК, средняя явка на выборах в единый день голосования по состоянию на 18 часов (по московскому времени) составила 33,75% избирателей.
Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал минувшие выборы как самые эмоциональные и реально конкурентные. Предвыборную борьбу он охарактеризовал как "нешуточные страсти", пишет DW.
Напомним, с июля этого года в Москве почти каждую неделю проходили массовые акции протеста из-за недопуска к выборам независимых кандидатов. В результате этого было задержано множество людей, ряд из них получил административные аресты. В свою очередь, в рамках "московского дела" пять человек приговорили к реальным срокам лишения свободы.