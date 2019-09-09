В России прошёл единый день голосования. Главное

Оппозиционеры держат первенство в 19 одномандатных округах Москвы, а в Законодательном собрании Хабаровского края "Единая Россия" смогла получить только два кресла из 36.

Русский TVNET подводит итоги и рассказывает, как всё прошло!

Власть проиграла выборы в Хабаровском крае

Самый внезапный результат оказался на выборах в парламент Хабаровского края. В новом составе законодательной думы края "Единая Россия" получила только два мандата из 36, пишет "Медуза".

32 кресла достались выдвиженцам ЛДПР, ещё два — КПРФ. Регионом руководит Сергей Фургал, который ещё будучи кандидатом от ЛДПР, в 2018 году на волне протестов победил в губернаторских выборах, в результате чего за год он превратился в самого популярного политика края.

Первые результаты на выборах в Мосгордуму

Согласно предварительной информации, в 19 из 45 округах на выборах в Мосгордуму лидерство держат представители системной оппозиции, пишет "Медуза".

Среди них есть кандидаты, за которых в рамках "умного голосования" призывал отдавать голоса оппозиционер Алексей Навальный.

В прокремлевском Фонде развития гражданского общества отказались публиковать результаты экзит-поллов, сославшись на то, что многие не решились сказать, за кого отдали свои голоса на выборах.

Провластные кандидаты лидируют на всех губернаторских выборах

Согласно данным экзит-поллов, нынешние врио губернаторов уверенно побеждают в 15 из 16 регионов, где прошли выборы.

Согласно предварительным результатам, которые были распространены Мосгоризбиркомом, явка на выборах в Москве составила 21,66%.

Данный показатель на 0,64% выше, чем на предыдущих выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2014 году, пишет DW.

На выборах в Санкт-Петербурге несколько раз аномально подскочила явка

На выборах в Петербурге несколько раз аномально подскочила явка, сообщила "Медуза".

До закрытия участков в 20:00 там проголосовали 41,62% избирателей, хотя до 18:00 было зафиксировано только 23,69%.

Получается, что за два часа участие в голосовании приняло столько же людей, сколько и за 10 часов.

Политолог Александр Кынев считает, что такие скачки говорят о фальсификациях.

"Это фальсификация в чистом виде, — заявил он. — Такого скачка не может быть, потому что не может быть в реальности никогда", - приводит его слова "Медуза".

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова утверждает, что серьезных нарушений, из-за которых могут под сомнение быть подставлены результаты голосования, не зафиксировано, пишет Snob.

Согласно информации ЦИК, средняя явка на выборах в единый день голосования по состоянию на 18 часов (по московскому времени) составила 33,75% избирателей.

Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал минувшие выборы как самые эмоциональные и реально конкурентные. Предвыборную борьбу он охарактеризовал как "нешуточные страсти", пишет DW.