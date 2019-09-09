Медведев уступил в финале US Open. Надаль выиграл свой 19-й "шлем"

Поединок между теннисистами продолжался 4 часа 49 минут. За это время 33-летний Надаль выполнил пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов. 23-летний Медведев 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал пять брейков. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Надаля.

Для испанца это уже четвёртый триумф на US Open. Всего на счету Надаля 19 трофеев на турнирах "Большого шлема" и теперь он отстаёт от рекордсмена Роджера Федерера всего на один трофей.

За победу на Открытом чемпионате США Надаль получил 3,85 миллиона долларов и перешагнул отметку в 115 миллионов долларов за карьеру. Медведев заработал 1,9 миллиона далларов призовых - это почти треть карьерных призовых россиянина.

После завершения матча Надаль не смог сдержать слёз, когда организаторы турнира запустили видеоролик со всеми победами испанца на турнирах "Большого шлема".

"Я смотрел на экран, там показывали твой первый "Шлем", второй, девятнадцатый. И я подумал: "А если бы выиграл я, что они бы показали?", - пошутил Медведев, для которого это был первый финал на турнирах "Большого шлема".