Бюро по надзору за закупками: только через закон невозможно искоренить картели в закупках

"Проблемы с картелями не новы - они существуют с тех пор, как существует рынок", - сказала она.

Компании ищут все новые и новые способы обходить закон. "Чтобы бороться с картелями, решения должны быть комплексными и достаточно радикальными", - говорит руководитель БНЗ.

По ее мнению, нормы, регулирующие публичные закупки, в очень большой мере защищают предпринимателей. "Наши возможности ограничены законом", - сказала Гайле. Она напомнила, что даже в том случае, если БНЗ констатирует преступление, предприятие может самоочиститься, то есть попытаться доказать, что, уволив отдельных лиц, оно остается заслуживающим доверия.