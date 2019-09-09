Пн, 9.09.2019
Квартиры в новостройках раскупили в основном украинцы и турки. У самих грузин таких денег нет. Война в Украине дала чиновникам возможность заработать. Затем они приезжают сюда и покупают квартиры для новых проектов. В Грузии легко начать бизнес. Там нет СГД, который отслеживал бы налоговые платежи или что-то подобное. Янис Вингрис, журналист TVNET
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Бюро по надзору за закупками: только через закон невозможно искоренить картели в закупках

Даце Гайле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Только при помощи закона невозможно искоренить картели в закупках, заявила на Латвийском радио руководитель Бюро по надзору за закупками (БНЗ) Даце Гайле.

"Проблемы с картелями не новы - они существуют с тех пор, как существует рынок", - сказала она.

Компании ищут все новые и новые способы обходить закон. "Чтобы бороться с картелями, решения должны быть комплексными и достаточно радикальными", - говорит руководитель БНЗ.

По ее мнению, нормы, регулирующие публичные закупки, в очень большой мере защищают предпринимателей. "Наши возможности ограничены законом", - сказала Гайле. Она напомнила, что даже в том случае, если БНЗ констатирует преступление, предприятие может самоочиститься, то есть попытаться доказать, что, уволив отдельных лиц, оно остается заслуживающим доверия.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш договорился с министерствами и ответственными органами до октября искать решения по улучшению процедуры закупок.

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