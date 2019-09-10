В октябре 2012 года, ночью, из больницы в Резекне сбежали два мальчика - одного нашли, второго - 11-летнего Яниса Ткаченко, нет. Некоторое время назад Владимир, теперь уже взрослый, признался в том, что видел в ту роковую ночь семь лет назад. В деле Ткаченко все еще остается много вопросов без ответа и странных совпадений, которые не приносят покоя родным и близким пропавшего мальчика. Портал TVNET продолжает серию статей "Потерянные дети Латвии".

Сбежавшие мальчики

В ночь на 15 октября 2012 года из Резекненской больницы сбежали два мальчика - 11-летний Янис Ткаченко и его друг Владимир.

По информации, предоставленной полиции в то время, от сотрудников школы и родственников, следует следующая последовательность событий: оба мальчика были доставлены в больницу из специальной школы-интерната Адамова с высокой температурой. Позже выяснилось, что дети ели графит специально, чтобы попасть в больницу. После побега, остановив машину, которая направлялась из Резекне через Даугавпилс, мальчики направились в Краславу, где, вероятно, жила бабушка Владимира. Полиция сообщила, что 18 октября мальчиков видели в Краславе. Когда в школе узнали о случившемся, директор позвонил отцу Владимира, который отправился на поиски сына. За Янисом поехал один из педагогов.

По его версии, заметив школьный автомобиль, мальчики ринулись бежать - каждый в свою сторону.

Отец Владимира побежал за сыном, но не успел догнать. Вечером мальчик сам пришел домой. Одиннадцатилетний Янис словно "растворился в воздухе".

ФОТО: Из личного архива семьи Ткаченко

Когда мама Яниса захотела поговорить с мальчиком, который последним видел ее сына, родители Владимира стали препятствовать этому. Тогда пресса писала, что родители Владимира забрали документы из школы, и мальчик там больше не появлялся. Затем семья переехала.

Свидетель начинает говорить

В 2018 году единственный свидетель тех событий начал говорить. Владимир признался, что они оба прятались на болотах и он видел, как его друг утонул, испугался и убежал. Все эти годы он молчал. Весной полиция вместе с волонтерами из Bezvēsts.lv обыскали болото, но ничего так и не нашли.

Государственная полиция сообщает, что поиски мальчика продолжаются, включая все обстоятельства, связанные с его исчезновением.

Полиция просит жителей, которые располагают какой-либо информацией об исчезновении Яниса или его местонахождении, сообщить об этом в правоохранительные органы.

И все же ... Непонятно, почему полиция не смогла выяснить данные обстоятельства уже тогда - в октябре 2012 года.

Действительно ли родители Владимира не знали, что произошло в тот день, или же, наоборот - знали очень хорошо?

Все ли сделано для того, чтобы мама Яниса узнала правду? Мать годами надеялась на чудо - что ее сын вернется. Пережить смерть ребенка - да, это очень сложно, но годами жить в неведении еще страшнее.

Галерея: поиски Яниса Ткаченко

Семья не верит версии о том, что Янис утонул

Найти Чернайскую волость, где живет семья пропавшего Яниса, найти сложно даже по навигации. По малонаселенному району мы блуждаем, как по девяти кругам ада Данте.

Болотистое место под осенним дождем выглядит не очень уютно; дома осели, и стоят далеко друг от друга.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Навстречу выходит мужчина и говорит, что спешит на работу. Албинас Колодинскис - муж Яниса мамы Аллы. "Официальный", добавляет он. Алла на работе - в пансионате, где работает круглосуточно. Брата очень хорошо помнит 13-летняя Марта, которой было шесть лет, когда мальчик исчез. "Мы с Аллой вместе были, потом развелись, потом снова сошлись. Марта моя дочь", - объясняет мужчина, собираясь на работу.

Албинас по-латгальски очень сердечный - он широко открывает дверь, приглашает нас внутрь и рассказывает все, о чем мы спрашиваем. У дома есть удручающий недостаток - полумрак, низкие потолки, потрескавшаяся печь, на полу ДСП. А вот комната Марты светлая и аккуратно оформленная. У девочки есть айпад и хороший телефон. Видно, что люди устраивают свою жизнь в меру своих возможностей.

Маленький Янис вырос в многодетной семье - дети, которых воспитывала одна мать, и разные отцы. "Сколько детей, столько и фамилий", позже скажут в муниципальной социальной службе.

ФОТО: Из личного архива семьи Ткаченко

Теперь старшие дети Аллы ушли, и Марта осталась одна под опекой родителей. Каждый день ученицу седьмого класса школьный автобус отвозит в старшую школу Каунаты, а вечером она возвращается в отдаленный загородный дом. Рядом никого. Какого здесь зимой даже представить страшно.

"Кто-то позвонил, и моя мама очень взволновалась, заплакала", - вспоминает Марта события октября 2012 года. "Мы не верили, что брат сбежал, потому что ему у нас очень нравилось".

В 2012 году СМИ писали: мальчик прогуливал уроки и бродяжничал. Ни семья, ни социальный работник Чернайской волости Инта Вегилея эту информацию не подтвердили. "Мальчик был тихим, дружелюбным, его мама была доброй и любезной. Янис был любим, а его мать гордилась достижениями сына. Семья была вне социального обслуживания из-за отсутствия проблем", рассказывает Инта Вегилея.

Девушка приносит фотографии и рисунки брата. "Я не верю", - говорит Марта. Она не верит, что ее брат утонул.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Она считает, что Владимир врет.

Так же, как и семь лет назад, когда звонил Янису и соблазнял его, сказав, что дома есть компьютер, интернет, всевозможные игры.

Марта подумала и говорит, что ее брат воспитывал, когда та была маленькой. Она помнит, как двое бегали по двору, играли. "Ему нравилась акробатика - Янис мог встать на руки и пройти десять шагов. Он хотел стать артистом цирка".

ФОТО: Из личного архива семьи Ткаченко

Хотя бы могила...

""Šustrijs" таким маленьким был - мы хорошо дружили. Я в то время в котельной в Прейли работал. Сначала его отец мешался, но вскоре Янчик его дядей, а меня отцом называть начал", рассказывает Албинас.

"Когда Янис пропал, мы с его матерью Аллой вместе не жили. Она тогда сказала, что Янис один пропал, про второго мальчика ничего не говорила, что они вместе убежали. Теперь этот 18-летний Владимир "вспомнил", что Янис утонул. Врет, врет...

Были слухи, не скажу, кто это говорил, но это люди близкие к прокуратуре. Там так и сказали: задействованы школа и больница.

Может быть, похитили Янчика, может, что-то случилось. Волосы дыбом встают, когда слышишь, какие вещи происходят - извлекают органы". Албинас хмурится и продолжает: "Алла хотела поговорить с Владимиром еще тогда - его отец сразу подбежал и увел сына, чтобы с ним никто не разговаривал".

Я не понимаю, какие секреты могут быть? Полиции уже тогда нужно было хорошенько допросить того парня. А они: "нет доказательств, у нас нет права".

Албинас говорит, что тогда Владимир многих мальчиков к себе заманивал. Говорил, что у него есть компьютер, игры и многое другое. "Лгал, он был не из богатой семьи".

Семья уже почти не надеется найти Яниса живым - просто хочет похоронить по-человечески, чтобы была хотя бы могила.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Пропал и второй сын

Однако драматические события в этой семье на этом не закончиваются. Когда Янчик был маленьким, один из его старших братьев, Назарий Кучеров отправился автостопом в Испанию собирать виноград. Сначала он звонил матери, но потом исчезла - в том же 2012 году, когда пропал Янис.

В 2015 году женщина обратилась в полицию и Bezvēsts.lv. Информация на английском и испанском языках была распространена на европейские сайты поиска людей и передана в Европол. В поиски были вовлечены местная полиция и зарубежные коллеги. В 2016 году была получена информация о том, что имя Назария Кучерова есть в реестрах испанской социальной службы. Оказалось, что 28-летний мужчина в Мадриде получает социальное пособие.

За этим последовало сообщение от французской полиции - Назарий был найден - не в Мадриде, а в Париже, на бульваре Капуцинов, где он регулярно попрошайничал.

Парня нашли. Латвийское посольство во Франции было готово помочь ему вернуться домой, но Назарий отказался, сказав, что лучше попрошайничать в Париже, чем вернуться в Чернайскую волость.

ФОТО: Valsts policija

В основе всего - семья

Глава правления Чернайской волости Олег Квитковскис хозяйничает здесь с 2001 года.

Он говорит, что в волости нет школы, поэтому для того, чтобы каждое утро доставлять детей в школу, их сначала привозят в центр волости, а затем развозят в разные стороны на других автобусах. В этом учебном году была закрыта специальная школа-интернат Адамова для детей с проблемами в обучении, психическим здоровьем и соматическими нарушениями. Из трех специальных школ Резекненского района будет создана одна. Квитковскис говорит, что нередко ребенок учится в специальной школе, потому что он вырос в социально нездоровой среде, и его поведенческие проблемы являются скорее социальными, чем связаны с психическими заболеваниями. Поведенческие отклонения также были у Яниса Ткаченко.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"В основе всего - семья", - заключает глава волости. "Если в семье есть любовь и внимание, то ребенок никуда убегать не станет;

Семейная связь была недостаточно сильной в этом случае.

Ребенок неделями был в интернате, бывало, что даже на выходные не забирали". Квитковскис рассказывает то же, что и остальные - число людей сокращается, работы нет.