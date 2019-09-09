Пн, 9.09.2019
Квартиры в новостройках раскупили в основном украинцы и турки. У самих грузин таких денег нет. Война в Украине дала чиновникам возможность заработать. Затем они приезжают сюда и покупают квартиры для новых проектов. В Грузии легко начать бизнес. Там нет СГД, который отслеживал бы налоговые платежи или что-то подобное. Янис Вингрис, журналист TVNET

Даугавпилс выйдет из Латвийского союза самоуправлений

Андрей Элксниньш

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В четверг, 12 сентября, Даугавпилсская дума рассмотрит вопрос о выходе из Латвийского союза самоуправлений (ЛСС), сообщил агентству LETA мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие"). 

По его словам, каждый год Даугавпилс перечисляет организации 70-80 тыс. евро, и мэр не видит ни одного аргумента за то, чтобы город продолжал состоять в ЛСС. 

"Скажу открыто - ЛСС представляет и обслуживает узкие интересы, но не в коем случае ни приоритеты всех жителей, всех самоуправлений или Латгале. Не поддерживается развитие Латгальской специальной экономической зоны, хаотична позиция по административно-территориальной реформе, есть нежелание уменьшать количество депутатов самоуправлений, даже защитить школьные обеды", - сказал Элксниньш. 

"Эти 70-80 тыс. в год мы с большим удовольствием потратим на дюжину детских площадок", - сказал мэр. 

Решение концептуально одобрили и другие депутаты, а утвердить его планируется в четверг.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ