Даугавпилс выйдет из Латвийского союза самоуправлений

По его словам, каждый год Даугавпилс перечисляет организации 70-80 тыс. евро, и мэр не видит ни одного аргумента за то, чтобы город продолжал состоять в ЛСС.

"Скажу открыто - ЛСС представляет и обслуживает узкие интересы, но не в коем случае ни приоритеты всех жителей, всех самоуправлений или Латгале. Не поддерживается развитие Латгальской специальной экономической зоны, хаотична позиция по административно-территориальной реформе, есть нежелание уменьшать количество депутатов самоуправлений, даже защитить школьные обеды", - сказал Элксниньш.

"Эти 70-80 тыс. в год мы с большим удовольствием потратим на дюжину детских площадок", - сказал мэр.