Усталость, слабость, головокружения? Возможно, это дефицит железа

Рекомендациями делятся семейный врач Зане Зитмане и фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.

Как подчеркивает семейный врач Зане Зитмане,

в Латвии недостаток железа в организме - довольно распространенная проблема. Более того, люди сталкиваются с ней круглый год, поскольку у дефицита железа нет выраженной сезонности.

Некоторые группы людей подвержены этому в большей степени, однако с дефицитом железа может столкнуться каждый, поэтому следует обратить внимание на основные признаки, которые могут на это указывать, и не игнорировать их.

Главные признаки

На недостаток железа в организме могут указывать бледность кожных покровов и слизистых оболочек, а также головокружение, слабость и бессилие, одышка при небольшой физической нагрузке. Могут появиться также такие признаки, как выпадение волос, повышенная восприимчивость к вирусным заболеваниям, тяга к несъедобному, например, желание есть бумагу или мел.

Эти симптомы на следует оставлять без внимания, особенно если они сохраняются длительное время. - в этом случае необходимо обратиться за консультацией к семейному врачу, подчеркивает З. Зитмане.

Как часто сдавать анализы?

Для выявления недостатка железа необходимо сдать полный анализ крови и определить уровень ферритина, поясняет семейный врач.

Беременным такой анализ надо сдавать ежемесячно, а женщинам репродуктивного возраста - раз в год, особенно если у них бывает усиленное кровотечение во время месячных.

Также ежегодно уровень железа в крови нужно определять вегетарианцам, веганам и людям старше 65 лет. Этот анализ делается также детям в возрасте 1 года, пациентам с болезнями желудочно-кишечного тракта и другими хроническими заболеваниями, а также тем, у кого присутствует какой-либо из симптомов нехватки железа.

Как получить железо?

Железо можно получать с пищей, регулярно употребляя продукты животного происхождения (особенно красное мясо), гречку, бобовые, шпинат и другие продукты, содержащие железо. Для лучшего его усвоения не нужно одновременно употреблять молоко, кефир и сметану, а также кофе или чай.

Кроме того, дефицит железа можно восполнить, принимая пищевые добавки, а также безрецептурные или рецептурные препараты.

Можно ли компенсировать недостаток железа питанием и пищевыми добавками, нужны ли рецептурные медикаменты - это должен оценивать врач или фармацевт.

Специалист определит степень дефицита железа и назначит самое подходящее лечение.

Профилактика недостатка железа

Для того чтобы в организме не было дефицита железа, З. Зитмане советует соблюдать основные принципы сбалансированного питания, раз в год посещать семейного врача и сдавать для профилактики анализ крови.

Совет фармацевта

Фармацевт Илзе Приедниеце также подчеркивает, что в основе профилактики дефицита железа лежит полноценное питание. Если вы соблюдаете диету, нужно своевременно проконсультироваться о необходимости дополнительного приема пищевых добавок или медикаментов, а также сдачи анализа крови, если это требуется.

Ассортимент препаратов железа в аптеках очень разнообразен - таблетки, капсулы, сиропы, растворы, растворимые в воде таблетки. Врач может назначить также инъекции.

Детям удобнее принимать сиропы, а взрослые чаще всего выбирают таблетки или капсулы. Имеются препараты железа, в составе которых есть также витамины (C и группы B), и микроэлементы (медь и марганец).

В аптеках люди чаще всего спрашивают о дефиците железа, если уже раньше сталкивались с этой проблемой. Наиболее частые вопросы - как долго нужно принимать препараты железа, и в каких случаях они применяются. Теперь клиенты интересуются также приемом витаминов и микроэлементов соблюдающими диету, вегетарианцами и веганами.

Помните - если вам необходимо принимать препараты железа вместе с другими медикаментами, обязательно проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом!