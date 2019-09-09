По состоянию здоровья в деле Лембергса больше не может участвовать председатель суда Борис Гейман

В рассмотрении уголовного дела обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса больше не сможет по состоянию здоровья участвовать председатель суда Борис Гейман, место которого займет резервная судья Ария Жданова, а новым председателем суда избрана судья Ирина Янсоне. Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании.
Также получено заявление от адвоката Айво Лейманиса, который сообщил суду о том, что Лембергс отозвал соглашение с ним об обеспечении защиты. Защитником Лембергса будет государственный адвокат Геннадий Иванкин.
Иванкин сначала попросил у суда семь месяцев на ознакомление с материалами дела, но суд решил, что пока заседания будут проводиться мене часто - вместо четырех раз в неделю два раза.
Суд спросил также защитников обвиняемых Ансиса Сормулиса и Анрийса Лембергса, готовы ли они выступать в прениях, на что адвокаты ответили отрицательно, так как рассчитывали, что до конца года будет выступать адвокат Лембергса. Однако суд постановил, что в четверг свои речи должны начать адвокаты Янис Розенбергс либо Оскар Роде.
Новый защитник Лембергсу нужен потому, что 25 июня его команду покинул защитник Раймонд Крастиньш, который приостановил свою деятельность в адвокатуре. У Лембергса были еще два адвоката, но мэр заявил, что они не могут взять на себя обязанности третьего адвоката, так как каждый занимается своими аспектами дела, и именно Крастиньш был "стратегом защиты".
Прокуроры требуют для вентспилсского мэра восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и денежного штрафа в размере 150 минимальных зарплат (64 500 евро).
Лембергс обвиняется во взяточничестве в особо крупных размерах, в легализации преступно нажитых средств, служебном подлоге, участии в запрещенных сделках и злоупотреблении служебным положением.