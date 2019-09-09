У мамочки выходные: Меган Маркл одна улетела в Нью-Йорк
На днях 38-летняя герцогиня Сассекская отправилась за океан, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс на Открытом чемпионате США по теннису. На сей раз Меган прилетела в Нью-Йорк без мужа Гарри и маленького сына Арчи - ее сопровождали только телохранители.
На стадионе Маркл появилась в простом джинсовом платье и сером кардигане. Внимание публики, а затем и пользователей Сети привлекла золотая подвеска с двумя кулонами, к которым герцогиня то и дело прикасалась. Выяснилось, что
это украшение Меган создано в честь принца Гарри и малыша Арчи. На кулонах бренда Mini Mini выгравированы инициалы герцога Сассекского и его наследника - буквы H и A.
Простая на вид подвеска тем не менее включает в себя два крошечных бриллианта.
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