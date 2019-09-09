У мамочки выходные: Меган Маркл одна улетела в Нью-Йорк

На днях 38-летняя герцогиня Сассекская отправилась за океан, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс на Открытом чемпионате США по теннису. На сей раз Меган прилетела в Нью-Йорк без мужа Гарри и маленького сына Арчи - ее сопровождали только телохранители.