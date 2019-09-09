Пн, 9.09.2019
Я еще много услышу об экс-президенте Грузии. Все взгляды совершенно противоположные - от абсолютного поклонения до абсолютной ненависти. Сейчас руководителем страны является миллиардер Бидзина Иванишвили. По словам семьи Мадоны, главное, чтобы был мир и люди не голодали. Янис Вингрис, журналист TVNET

У мамочки выходные: Меган Маркл одна улетела в Нью-Йорк
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

На днях 38-летняя герцогиня Сассекская отправилась за океан, чтобы поддержать свою подругу Серену Уильямс на Открытом чемпионате США по теннису. На сей раз Меган прилетела в Нью-Йорк без мужа Гарри и маленького сына Арчи - ее сопровождали только телохранители.

На стадионе Маркл появилась в простом джинсовом платье и сером кардигане. Внимание публики, а затем и пользователей Сети привлекла золотая подвеска с двумя кулонами, к которым герцогиня то и дело прикасалась. Выяснилось, что

это украшение Меган создано в честь принца Гарри и малыша Арчи. На кулонах бренда Mini Mini выгравированы инициалы герцога Сассекского и его наследника - буквы H и A.

Простая на вид подвеска тем не менее  включает в себя два крошечных бриллианта.

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ