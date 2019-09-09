Пн, 9.09.2019
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Севастова отдалилась от топ-10. У Остапенко небольшой подъём в рейтинге

Анастасия Севастова и Алена Остапенко

ФОТО: AFP/EPA/Scanpix/TVNET kolāža

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в новом рейтинге WTA опустилась на семь позиций и теперь занимает 18-е место. Алёна Остапенко поднялась на две строчки и расположилась на 75-м месте.

Напомним, что на только что завершившимся US Open Севастова не смогла выйти в четвёртый круг соревнований и заработала 130 рейтинговых очков. В 2018 году Севастова в Нью-Йорке дошла до полуфинала, поэтому ей было необходимо защитить 780 рейтинговых очков.

Остапенко также дошла до третьего круга US Open, но она сумела защитить свои очки, так как в прошлом году в Нью-Йорке продемонстрировала идентичный результат.

Отметим, что Диана Марцинкевич установила свой личный рекорд - латвийской теннисистке удалось подняться на семь позиций и теперь она занимает 196-е место в рейтинге.

В топ-10 также произошли изменения - первая ракетка мира Наоми Осака из Японии опустилась на три строчки и теперь занимает 4-е место. Первой ракеткой мира стала австралийка Эшли Барти, с третьего на второе место поднялась чешка Каролина Плишкова, а с пятого на третье место поднялась украинка Элина Свитолина. Замыкает топ-5 победительница US Open 2019 Бьянка Андрееску из Канады.

Что касается мужского рейтинга, то латвийский теннисист Эрнест Гулбис опустился на две позиции и теперь занимает 125-е место. Лидером рейтинга по-прежнему является серб Новак Джокович, следом идут Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, а на 4-е место поднялся россиянин Даниил Медведев, для которого это лучший результат в карьере. Замыкает топ-5 сильнейших теннисистов мира Доминик Тим из Австрии.

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