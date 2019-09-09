Севастова отдалилась от топ-10. У Остапенко небольшой подъём в рейтинге

Напомним, что на только что завершившимся US Open Севастова не смогла выйти в четвёртый круг соревнований и заработала 130 рейтинговых очков. В 2018 году Севастова в Нью-Йорке дошла до полуфинала, поэтому ей было необходимо защитить 780 рейтинговых очков.

Остапенко также дошла до третьего круга US Open, но она сумела защитить свои очки, так как в прошлом году в Нью-Йорке продемонстрировала идентичный результат.

Отметим, что Диана Марцинкевич установила свой личный рекорд - латвийской теннисистке удалось подняться на семь позиций и теперь она занимает 196-е место в рейтинге.

В топ-10 также произошли изменения - первая ракетка мира Наоми Осака из Японии опустилась на три строчки и теперь занимает 4-е место. Первой ракеткой мира стала австралийка Эшли Барти, с третьего на второе место поднялась чешка Каролина Плишкова, а с пятого на третье место поднялась украинка Элина Свитолина. Замыкает топ-5 победительница US Open 2019 Бьянка Андрееску из Канады.