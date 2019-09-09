Ослепнуть можно! Главные модницы мира зажгли на вечеринке в умопомрачительных нарядах

Вечеринка Harper’s Bazaar Icons прошла в легендарном нью-йоркском Plaza, и на нее собрался весь модный бомонд. В числе гостей были замечены супермодель Хайди Клум и ее молодой супруг Том Каулитц, модель plus size Эшли Грэм, которая вот-вот станет мамой, а также Ирина Шейк, Адриана Лима, Зендая, Эмили Ратажковски, Никки и Пэрис Хилтон, Стелла Максвелл, Кэндис Свейнпол и многие другие.