Пн, 9.09.2019
Женщины вспоминают, что еще лет 10 назад электричество в Грузии было редкостью. "Новый год встречали при свечах. Учились тоже. Саакашвили привел все в порядок. До него пенсия была 30 лари (10 евро), теперь 200 лари (100 евро). Сильно поднял экономику. Он придет снова, так он говорит". Янис Вингрис, журналист TVNET
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Ослепнуть можно! Главные модницы мира зажгли на вечеринке в умопомрачительных нарядах
Беременная Эшли Грэм в прозрачном и другие...

ФОТО: EPA/Scanpix

В Нью-Йорке в эти дни проходит традиционная Неделя моды, в программе которой не только модные показы, но и многочисленные вечеринки. Одну из первых устроила фэшн-директор американского Harper’s Bazaar Карин Ройтфельд.

Вечеринка Harper’s Bazaar Icons прошла в легендарном нью-йоркском Plaza, и на нее собрался весь модный бомонд. В числе гостей были замечены супермодель Хайди Клум и ее молодой супруг Том Каулитц, модель plus size Эшли Грэм, которая вот-вот станет мамой, а также Ирина Шейк, Адриана Лима, Зендая, Эмили Ратажковски, Никки и Пэрис Хилтон, Стелла Максвелл, Кэндис Свейнпол и многие другие.

Сразу столько звездных красоток в одном месте да еще и в таких умопомрачительных нарядах! Смотрите - ослепнуть можно...

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

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