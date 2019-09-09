Умер музыкант из Риги, который входил в состав ВИА "Пламя"

После продолжительной борьбы с раком скончался рижский музыкант, мультиинструменталист Юрий Петерсон. Об этом сообщает издание "Москвоский комсомолец" со ссылкой на родных артиста.
"У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его "свалило"", - цитирует супругу музыканта Татьяну Путру издание.
Артист умер на 72-м году жизни.
Юрий Петерсон родился в Риге, где окончил специальную музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории по классу кларнета. Позже освоил аккордеон, флейту, саксофон, фортепиано и гитару.
В Латвии он выступал в составе группы "Электрон". Также был участником групп "Поющие Гитары" и "Самоцветы". В 1975 году Юрия Петерсона пригласили в ВИА "Пламя". Известен публике Петерсон стал благодаря своему исполнению композиции "Снег кружится".