Пн, 9.09.2019
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Умер музыкант из Риги, который входил в состав ВИА "Пламя"

Юрий Петерсон

ФОТО: скриншот с сайта http://www.upeters.ru/

После продолжительной борьбы с раком скончался рижский музыкант, мультиинструменталист Юрий Петерсон. Об этом сообщает издание "Москвоский комсомолец" со ссылкой на родных артиста. 

"У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его "свалило"", - цитирует супругу музыканта Татьяну Путру издание. 

Артист умер на 72-м году жизни. 

Юрий Петерсон родился в Риге, где окончил специальную музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории по классу кларнета. Позже освоил аккордеон, флейту, саксофон, фортепиано и гитару.

В Латвии он выступал в составе группы "Электрон". Также был участником групп "Поющие Гитары" и "Самоцветы". В 1975 году Юрия Петерсона пригласили в  ВИА "Пламя". Известен публике Петерсон стал благодаря своему исполнению композиции "Снег кружится". 

Ранее умер основатель ВИА "Пламя" - автор хитов "Снег кружится" и "Идет солдат по городу".

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