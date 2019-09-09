Латвийский пловец Валерий Калмыков переплыл пролив Ла-Манш

Согласно информации в профиле Калмыкова в сети Facebook, спортсмен начал заплыв, когда температура воздуха составляла примерно +18, +19 градусов, а температура воды - +19 градусов.

Пловец преодолел 15 километров за 3 часа и 50 минут, а спустя еще 7 километров провел в воде уже 5 часов и 46 минут. Около часа ночи по местному времени Калмыков проплыл 28,23 километра. Температура воздуха к тому времени упала до +15 градусов, а температура воды оставалась в пределах +19 градусов.

Оставшуюся дистанцию, а пловец преодолел чуть более 32 километров, Калмыков проплыл без проблем, достигнув берега незадолго до пяти часов утра и финишировав со временем 11 часов и 13 минут. Таким образом, Калмыков стал первым латвийским спортсменом, который переплыл пролив Ла-Манш.

"У меня была отличная команда. Вы все проделали отличную работу, спасибо вам за это. Заплыв был великолепен, я действительно им наслаждался", - рассказал Калмыков.

Валерий Калмыков, которому сейчас 46 лет, дважды представлял Латвию на Олимпийских играх - в 1996 и 2000 годах. В Атланте он занял 13-е место на дистанции 200 метров брассом, а в Сиднее на этой же дистанции стал 17-м.