Пн, 9.09.2019
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Пьяного игрока "Челси" избили вшестером возле ночного клуба

Дэниэл Дринкуотер

ФОТО: Carl Recine/REUTERS/Scanpix

Полузащитник "Бернли" Дэнни Дринкуотер, арендованный у "Челси", был жестоко избит возле одного из ночных клубов в Манчестере.

По сообщениям The Sun 29-летний футболист отмечал день рождения друга в клубе Chinawhite. Дринкуотер был пьян и начал приставать к девушке одного из футболистов. Между игроками завязалась драка и охранники выгнали Дринкуотера из заведения.

Уже за пределами клуба на Дринкуотера напали шесть человек, которые избили футболиста и грозились "переломать ему ноги". Полузащитнику разбили лицо, рассекли лоб, оставили синяки, ушибы и ссадины на плечах и руках. Кроме того, ему нанесли серьёзную травму голеностопа.

После потасовки друг футболиста вызвал Дринкуотеру такси и тот отправился домой. Отмечается, что полицию на место происшествия не вызывали. Предположительно, футболист выбыл из строя примерно на месяц.

Добавим, что это не первый случай, когда Дринкуотер оказывается в центре скандала. В мае этого года футболиста лишили прав после ДТП и вождения в нетрезвом виде. Кроме того, игрок был приговорён к 70 часа общественных работ.

Дринкуотер присоединился к "Бернли" этим летом на правах аренды из "Челси". За свою новую команду футболист провёл один матчи и не отметился результативными действиями. До "Челси" футболист выступал за "Лестер", в составе которого стал чемпионом Англии.

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