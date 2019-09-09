Пьяного игрока "Челси" избили вшестером возле ночного клуба

По сообщениям The Sun 29-летний футболист отмечал день рождения друга в клубе Chinawhite. Дринкуотер был пьян и начал приставать к девушке одного из футболистов. Между игроками завязалась драка и охранники выгнали Дринкуотера из заведения.

Уже за пределами клуба на Дринкуотера напали шесть человек, которые избили футболиста и грозились "переломать ему ноги". Полузащитнику разбили лицо, рассекли лоб, оставили синяки, ушибы и ссадины на плечах и руках. Кроме того, ему нанесли серьёзную травму голеностопа.

Danny Drinkwater battered by six thugs outside nightclub after trying to bed another footballer’s lover https://t.co/M2FLNh8uL7 pic.twitter.com/o5o0s6PiH0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 8 сентября 2019 г.

После потасовки друг футболиста вызвал Дринкуотеру такси и тот отправился домой. Отмечается, что полицию на место происшествия не вызывали. Предположительно, футболист выбыл из строя примерно на месяц.

Добавим, что это не первый случай, когда Дринкуотер оказывается в центре скандала. В мае этого года футболиста лишили прав после ДТП и вождения в нетрезвом виде. Кроме того, игрок был приговорён к 70 часа общественных работ.