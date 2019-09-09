Пн, 9.09.2019
Про Абхазию, откуда Мадона родом, она знает много. "Русские там стоят, вас не пустят. Там все строго стало. Вам нужно приглашение для въезда в Абхазию. Я сама не могу туда попасть, хотя могилы всех моих родственников там. Тогда, в 1992 году, во время первой войны в Абхазии, произошли непонятные вещи. Была ужасная война...". Янис Вингрис, журналист TVNET

Китайское издание высмеяло независимость стран Балтии

7

ФОТО: Reuters/ScanPix

Выходящая в Гонконге и принадлежащая китайскому государству газета "Вен Вей По" опубликовала статью, в которой высмеивается независимость стран Балтии, сообщает эстонская газета Postimees.

В статье утверждается, что вместо ожидаемых успехов Латвия, Литва и Эстония все еще являются бедными странами, а уровень жизни в странах Балтии сейчас ниже, чем в советские времена.

Китайская газета подчеркивает, что политики в странах Балтии коррумпированы, а зарплаты до смешного маленькие.

Кроме того, частыми являются этнические конфликты.

Данная статья была опубликована 24 августа - через день после того, как протестующие в Гонконге выстроились в живую цепь, вдохновившись примером жителей стран Балтии, которые взялись за руки 23 августа 1989 года во время акции "Балтийский путь".

>>>По примеру Балтийского пути: жители Гонконга объединятся в живую цепь

Газета "Вен Вей По" полностью поддерживает власти Китая, в то время как в Гонконге с июня продолжаются массовые протесты против попыток Пекина ограничить демократию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ