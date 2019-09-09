Китайское издание высмеяло независимость стран Балтии

В статье утверждается, что вместо ожидаемых успехов Латвия, Литва и Эстония все еще являются бедными странами, а уровень жизни в странах Балтии сейчас ниже, чем в советские времена.

Китайская газета подчеркивает, что политики в странах Балтии коррумпированы, а зарплаты до смешного маленькие.

Кроме того, частыми являются этнические конфликты.

Данная статья была опубликована 24 августа - через день после того, как протестующие в Гонконге выстроились в живую цепь, вдохновившись примером жителей стран Балтии, которые взялись за руки 23 августа 1989 года во время акции "Балтийский путь".