Кезбере не покинет пост главы NEPLP

Ранее, в середине лета, Кезбере заявила, что о своей дальнейшей работе в NEPLP она сообщит с началом осенней сессии парламента. На заседании ответственной комиссии Сейма она объявила, что сообщит от этом около 9 сентября.

Кезбере сообщила агентству LETA, что на данный момент она решила не покидать свой пост руководителя NEPLP, потому что должна обеспечить деятельность совета в ситуации, когда один из членов NEPLP находится в командировке, другой поедет в командировку через неделю, а также некоторые члены NEPLP должны будут уйти в отпуск.

Она добавила, что не знает, какой будет ситуация в ноябре и декабре, поясняя, что принятие готовящегося закона об общественных СМИ может внести свои коррективы.

В свою очередь руководитель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш заявил агентству LETA, что решение Кезбере стало для него неприятным сюрпризом, потому что "она не сдержала свое обещание, что 9 сентября напишет заявление об уходе".

"Это обещание не выполнено. Мы в комиссии хотели закончить трудовые отношения с ней по-хорошему. В данной ситуации я решил предложить комиссии и партнерам отстранить Кезбере, потому что считаю, что она не может продолжать работу в NEPLP из-за репутационных рисков и рисков профессионализма", - заявил Кайминьш.

Комиссия в ближайшее время объявит конкурс на вакантное место Гунты Лидаки в NEPLP, а вопрос об отстранении Кезбере от должности может быть рассмотрен на заседании комиссии на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) ранее уже выдвигал инициативу об отстранении от должности руководителя NEPLP. Латвийская ассоциация журналистов также обратилась в Сейм с просьбой освободить от занимаемых должностей членов NEPLP.