Пн, 9.09.2019
Квартиры в новостройках раскупили в основном украинцы и турки. У самих грузин таких денег нет. Война в Украине дала чиновникам возможность заработать. Затем они приезжают сюда и покупают квартиры для новых проектов. В Грузии легко начать бизнес. Там нет СГД, который отслеживал бы налоговые платежи или что-то подобное. Янис Вингрис, журналист TVNET

Как лечо, только проще и вкуснее: салат, который зимой съедается первым
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

Как известно, сентябрь для хозяек - время активных сезонных заготовок на зиму. Кто-то предпочитает свои, проверенные годами рецепты, другие любят экспериментировать, а третьи вообще никогда этим не занимались, но вдруг решили попробовать.
 

Несколько часов назад Галя Курпикова поделилась с подписчиками своего YouTube-канала, на наш взгляд, интересным, а главное - простым рецептом зимнего салата из помидоров и паприки. Возможно, кому-то он пригодится, так что ловите!

Ингредиенты: помидоры - 1 кг, перец - 800 г, лук - 400 г, соль - 1 ч. ложка, сахар - 2 ст. ложки, масло растительное - 30 мл, уксус 9% - 1 ст. ложка.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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