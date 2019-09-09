Как лечо, только проще и вкуснее: салат, который зимой съедается первым
Как известно, сентябрь для хозяек - время активных сезонных заготовок на зиму. Кто-то предпочитает свои, проверенные годами рецепты, другие любят экспериментировать, а третьи вообще никогда этим не занимались, но вдруг решили попробовать.
Несколько часов назад Галя Курпикова поделилась с подписчиками своего YouTube-канала, на наш взгляд, интересным, а главное - простым рецептом зимнего салата из помидоров и паприки. Возможно, кому-то он пригодится, так что ловите!
Ингредиенты: помидоры - 1 кг, перец - 800 г, лук - 400 г, соль - 1 ч. ложка, сахар - 2 ст. ложки, масло растительное - 30 мл, уксус 9% - 1 ст. ложка.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!